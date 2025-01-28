Путин отметил, что память о Великой Отечественной войне объединяет российский народ.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с приветствием в адрес участников и гостей XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений, которые в этом году пройдут под темой «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений». Президент подчеркнул, что для российского народа хранение воспоминаний о Великой Отечественной войне имеет огромное значение.

Путин отметил важность таких мероприятий для духовной и культурной жизни страны. Он поддержал их как важный пример взаимодействия между государственными властями, Русской православной церковью и институтами гражданского общества. Эти чтения, по мнению президента, остаются востребованными и актуальными, так как затрагивают важнейшие цивилизационные и гуманитарные вопросы, имеющие огромное значение для страны. Реклама

В своей телеграмме президент выразил уверенность, что особое внимание на форуме будет уделено сохранению исторической правды о войне и её героях. Эти воспоминания помогают сохранить единство нации и укрепляют национальное самосознание среди разных поколений.

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