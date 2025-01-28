Преступления нацистов в Карачаево-Черкесии в период Второй мировой войны признаны геноцидом.

Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики признал преступления немецко-фашистских захватчиков на территории республики в годы Великой Отечественной войны геноцидом советского народа. Информация об этом поступила от пресс-службы суда.

На закрытом заседании суда в полной мере были подтверждены факты, исходящие из заявления прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики. Установлено, что во время оккупации немецкими захватчиками не менее 7,5 тысяч жителей современных территорий республики были подвергнуты жестоким пыткам и расстреляны. Реклама

Кроме этого, сотни людей были насильно вывезены в Германию на принудительные работы, оставаясь в постоянном страхе под гнетом оккупантов. Жители подвергались насилию, их имущество грабилось, а также происходили массовые расстрелы мирного населения и военнопленных. Они также переносили страшные пытки, людей убивали ядовитыми газами, как сообщает пресс-служба суда.

Не был оставлен без внимания и колоссальный ущерб, нанесенный экономике и культуре региона в период немецко-фашистской оккупации. Были уничтожены промышленные и сельскохозяйственные объекты, здания культуры, библиотеки и архивы. Общая сумма ущерба, по текущему курсу, оценивается более чем в 13 миллиардов рублей.

Ранее суд также признал геноцидом преступления немецко-фашистских захватчиков в Адыгее в годы Великой Отечественной войны. Было отмечено, что немецкие солдаты устраивали публичные казни с целью запугивания местного населения.