Путеводитель для новичков по сафари в Южной Африке.

Южная Африка — захватывающая территория для сафари

Южная Африка — одно из лучших и самых разнообразных мест для сафари в Африке. Эта область включает в себя знаменитые парки и заповедники, такие как Крюгер в Южной Африке, Этоша в Намибии, Чобе и дельта Окаванго в Ботсване, а также Хванге в Зимбабве, и это лишь некоторые из них. При планировании первого сафари вы можете начать свой маршрут с этих классических мест.

Разнообразие сафари

Профильные парки — лишь часть возможностей для сафари в Южной Африке. Здесь неограниченные варианты: от элитных сафари с прилетом на частные аэродромы, где включены все удобства, до самостоятельных экспедиций, где вы управляете маршрутом сами. Роскошные сафари особенно популярны в Ботсване, хотя они доступны и в других странах, а самостоятельные поездки популярны по всему региону. Реклама

Места для сафари

Южная Африка предлагает широкий выбор сафари, которые можно сочетать с другими достопримечательностями. Для тихого самостоятельного сафари лучше всего подойдёт Намибия или Ботсвана, где хорошо развиты оба типа сафари — как бюджетные, так и роскошные. Замбия и Зимбабве менее известны, но это отличные места для наблюдения за животными. Южная Африка также является домом для одних из последних крупных популяций диких животных на планете.

Страны Южной Африки

Пять стран являются сердцем сафари Южной Африки: Южная Африка, Ботсвана, Намибия, Зимбабве и Замбия. Эти страны имеют давние традиции организации сафари, множество национальных парков и мощные программы по охране природы. Другие страны в регионе, такие как eСватини и Лесото, предлагают сафари на меньшем масштабе из-за своих небольших размеров. Восходящей звездой становится Малави, предлагающая отличные парки, в то время как Мозамбик имеет выдающиеся парки, но проблемы с безопасностью в некоторых районах.

Лучшее время для посещения Южной Африки

Сезоны в Южной Африке можно разделить на влажные и сухие периоды. Чем южнее, тем привычнее выглядят времена года: лето (декабрь-февраль), осень (март-май), зима (июнь-август) и весна (сентябрь-ноябрь).

Апрель-октябрь: В это время на протяжении сухого сезона являются наилучшим для посещения большинства туристов. Хотя в начале апреля и в октябре возможны дожди, в основном в эти месяцы преобладают сухие и мягкие погодные условия, что делает наблюдение за животными более простым, так как их можно встретить вблизи последних оставшихся источников воды.

Ноябрь-март: В это время начинается сезон дождей и продолжается до марта. Дожди усиливаются к февралю и марту, также это совпадает с самыми жаркими температурами. Из-за изобилия воды животные перемещаются, и их может быть труднее заметить.

Продолжительность сафари

Выбор длительности сафари может варьироваться от нескольких дней до нескольких недель. Для первого сафари лучше сосредоточиться на одном или двух крупных парках. В Южной Африке это может быть Национальный парк Крюгер, в Намибии — Этоша, а в Ботсване — дельта Окаванго и Национальный парк Чобе. Перемещение между парками на небольших самолетах позволяет сэкономить время, но увеличивает расходы. Автопутешествия дают возможность более подробно ознакомиться с местностью.

Перемещение по Южной Африке

Передвижение по Южной Африке проходит без особых сложностей: развитая дорожная сеть и высокий профессионализм сафари-индустрии делают этот регион лучшим для самостоятельного вождения. Также организуются групповые и индивидуальные туры, охватывающие различные по бюджету возможности.

«Большая пятерка»

Многие туристы стремятся увидеть «Большую пятёрку» (лев, леопард, слон, буйвол и носорог). Однако нет ничего менее захватывающего, чем наблюдение за гепардами, африканскими дикими собаками, зебрами и жирафами.

Национальные парки или частные резерваты?

Национальные парки и резервы остаются основой сафари, но также активно развиваются частные резерваты и общественные угодья, что расширяет охраняемые территории.

Лучшие места для сафари в Южной Африке

Южная Африка

Южная Африка лидирует среди направлений сафари благодаря разнообразию ландшафтов и профессионализму сафари-индустрии. Национальный парк Крюгер известен «Большой пятёркой» и развитой инфраструктурой. Между парком и частными резервами путешествуют множество животных, что добавляет разнообразие и эксклюзивность опыту сафари.

Ботсвана

Ботсвана ценится за нетронутую природу и строгую политику туризма: сафари здесь дороги, что удерживает число посетителей невысоким и обеспечивает более интимный опыт. Дельта Окаванго и Национальный парк Чобе – главные жемчужины, тогда как пустыня Калахари захватывает своей первозданной природой.

Намибия

Стабильная и безопасная Намибия предлагает отличную инфраструктуру и уникальные ландшафты. Национальный парк Этоша известен своим богатым разнообразием дикой природы.

Замбия

Замбия — малоизвестная жемчужина сафари, в её парках можно увидеть редких леопардов или посетить Викторию-Фоллс.

Зимбабве

Зимбабве предлагает богатый сафари-опыт в Национальном парке Хванге с популяциями львов и слонов.

Финансовые расходы

Стоимость сафари варьируется от экономичных туров с палатками до шикарных экскурсий. Средние ежедневные расходы могут составлять от 100 до 5000 долларов. Важными факторами являются выбранный уровень комфорта, сезонность и способ передвижения.

Источник: LonelyPlanet