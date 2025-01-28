В декабре 2027 года на орбиту выведут первый модуль российской космической станции.

В декабре 2027 года Россия планирует дать старт проекту по созданию своей орбитальной станции с запуском первого научно-энергетического модуля. Об этих планах сообщил Владимир Соловьёв, генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам, на пленарной сессии «Королёвских чтений» 28 января.

Российская орбитальная станция создается для продолжения присутствия России в космосе на орбите после завершения работы Международной космической станции. Разработчики уверены, что новая станция поможет в разработке важнейших технологий для будущих миссий к другим планетам, включая Марс. Особенность РОС заключается в её высокоширотной орбите с наклонением 96,8 градуса, что позволит ей пролетать над всей территорией России и полярными регионами Земли. Реклама

В 2028 году предполагается запустить универсальный и шлюзовой модули станции. К 2029 году планируется завершение первого этапа проекта с запуском базового модуля. Второй этап включает добавление двух целевых модулей. Для обеспечения работы станции потребуется запуск 15 ракет типа «Ангара-А5М» и 19 ракет «Союз-2.1б».

Юрий Борисов, глава «Роскосмоса», ранее заявил, что завершение формирования Российской орбитальной станции планируется к 2032 году.