Каналы PBS теперь доступны для бесплатного просмотра в приложении Prime Video от Amazon

Хотя большая часть программ PBS уже доступна для просмотра через собственные приложения, теперь их можно найти и на платформе Amazon Prime Video.

Amazon запустила набор новых бесплатных каналов без рекламы, которые включают программы более чем со 150 местных станций PBS и канала PBS KIDS. Даже если у вас нет подписки на Prime Video, вы сможете смотреть прямые трансляции местных станций в разделе «Смотреть бесплатно» без рекламы сторонних компаний, которая обычно присутствует на других бесплатных каналах Amazon. Реклама

Когда Amazon и PBS впервые объявили о своем партнерстве в ноябре прошлого года, директор по цифровому маркетингу PBS Айра Рубенштейн охарактеризовал это соглашение как «часть стремления PBS сделать надежный контент доступным для всех домохозяйств на как можно большем количестве платформ».

Запуск каналов PBS на Prime Video происходит через несколько месяцев после того, как Amazon закрыла Freevee — свой канал с поддержкой рекламы, который предлагал оригинальные серии, такие как «Judy Justice», а также лицензионный контент от других сетей, включая «Чикаго в огне».

Источник: TheVerge