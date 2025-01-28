От ChatGPT до Gemini: как ИИ переформатирует интернет

Крупные игроки, такие как Microsoft с их продуктом Copilot, Google с системой Gemini и OpenAI с моделью GPT-4o, делают технологию чат-ботов на основе искусственного интеллекта, которая раньше была доступна только в тестовых лабораториях, более доступной для широкой публики.

Как работают эти программы на основе больших языковых моделей (LLM)? GPT-3 от OpenAI объяснил, что ИИ использует «ряд программ, напоминающих автозаполнение, чтобы изучать язык», и что эти программы анализируют «статистические свойства языка», чтобы «делать обоснованные предположения на основе слов, которые вы уже ввели». Реклама

Или же, как сказал Джеймс Винсент, человек: «Эти инструменты ИИ — это обширные системы автозаполнения, обученные предсказывать, какое слово будет следующим в любой данной фразе. Таким образом, у них нет жестко закодированной базы данных «фактов», на которую можно опереться — только способность создавать правдоподобно звучащие утверждения. Это означает, что они склонны представлять ложную информацию как истину, поскольку то, что предложение звучит правдоподобно, не гарантирует его фактическую достоверность».

Однако в ландшафте ИИ появляется множество других элементов (и так много изменений в названиях — помните, когда мы говорили о Bing и Bard до того, как эти инструменты были переименованы?), но вы можете быть уверены, что увидите все это здесь, на The Verge.

Источник: TheVerge