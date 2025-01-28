Сэм Альтман из OpenAI назвал DeepSeek «впечатляющим», но пообещал вскоре выпустить «гораздо лучшие модели»

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Высказывания известных лиц:
- Сэм Альтман из OpenAI назвал модель ИИ от DeepSeek «впечатляющей».
- Он также отметил: «Мы, конечно, представим куда более лучшие модели».
- Президент США Дональд Трамп считает DeepSeek «звоночком» для американских технологических гигантов.
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Развитие событий:
- Китайское приложение DeepSeek стало вирусным и нанесло удар по ценам акций и планам таких гигантов, как ChatGPT и других крупных ИИ-компаний.
- Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, сохраняет спокойствие перед появлением нового конкурента.
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Реакция Альтмана на конкуренцию:
- В социальной сети X (ранее известной как Twitter) Альтман описал модель DeepSeek как «впечатляющую».
- Он выразил уверенность в том, что в OpenAI создадут более совершенные модели и что конкуренция — это, безусловно, мотивирующий фактор.
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Причины шумихи вокруг DeepSeek:
- Причиной такого ажиотажа стала открытость кода и использование менее продвинутых чипов Nvidia, что значительно сократило затраты на разработку по сравнению с крупными моделями, такими как ChatGPT 4.
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Позиция OpenAI:
- Альтман подчеркнул важность больших вычислительных мощностей для реализации миссии OpenAI и отметил, что следующий шаг — это создание еще более впечатляющих моделей ИИ.
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Мнение президента США:
- Новый президент США Дональд Трамп не согласен с Альтманом. Он назвал успех DeepSeek «звоночком» для американских техногигантов и сказал, что дешевое решение может быть полезным, если оно позволяет достичь аналогичных результатов.
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Влияние на рынок и безопасность:
- Успех DeepSeek вызвал переполох на рынке; например, акции Nvidia резко упали, что ставит под сомнение их необходимость для создания эффективных моделей.
- Наблюдается обеспокоенность касательно политики конфиденциальности DeepSeek, данные которой хранятся в Китае, что может привести к запретам, аналогичным случаю с TikTok.
- Последствия и опасения:
- После выхода на вершины App Store и Google Play Store в США приложение DeepSeek подверглось кибератаке, что временно ограничило новые регистрации.
- Обсуждаются возможные меры стран по защите от китайских технологий, как в случае с TikTok, учитывая особенности конфиденциальности приложения DeepSeek.
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