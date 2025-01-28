Суперинтендант Оклахомы предлагает учитывать в школах учащихся без документов.

Pо новому предложению, родители, записывающие детей в государственные школы Оклахомы, должны будут предоставить доказательства гражданства США их ребенка или его легального статуса миграции. Это связано с политикой иммиграции, нацеленной на поддержку мер, предложенных президентом Дональдом Трампом.

Предложенные правила, которые должны быть рассмотрены советом по образованию Оклахомы во вторник, находятся на начальной стадии. Для вступления в силу они требуют одобрения законодателями и губернатором. Предложение, выдвинутое республиканским Государственным инспектором образования Райаном Уолтерсом, не будет лишать права на обучение в школах детей, не имеющих легального статуса, но обяжет школьные округа вести учет таких студентов. Реклама

В 1982 году Верховный суд США вынес решение, подтверждающее право детей, незаконно находящихся в стране, на посещение государственных школ. Однако некоторые консервативные законодатели сомневаются, следует ли предоставлять это право мигрантам без легального проживания.

Уолтерс заявил, что поддержит усилия Трампа по выполнению иммиграционных законов, включая разрешение федеральным агентам Иммиграционной и таможенной службы доступ в школы Оклахомы.

«Школы ослаблены потоком нелегальных иммигрантов и политикой открытых границ Байдена и Харрис», — отметил Уолтерс в заявлении. «Жители Оклахомы и всей страны выбрали президента Трампа, и мы сделаем все возможное, чтобы поставить студентов Оклахомы на первое место».

Уолтерс в первом сроке своего пребывания на посту много критиковал так называемую «пробужденную» идеологию в государственных школах, ввёл обязательное изучение Библии в классах и пытался запретить книги в школьных библиотеках.

План был резко раскритикован учителями и группами по защите гражданских свобод, вызвав страх в иммигрантских общинах Оклахомы, заявил представитель Артуро Альонсо-Сандоваль, демократ, представляющий преимущественно испаноязычный юг Оклахома-Сити.

«Сообщество в страхе, это очевидно», — сказал Альонсо-Сандоваль. «Разговоры с родителями показали, что они просто хотят лучшего будущего для своих детей, как любые родители. Они начинают задумываться: стоит ли исключить своего ребенка из школы?»

В государственных школах Оклахома-Сити, одном из крупнейших округов штата, где 57% учеников — испаноязычные, суперинтендант Джейми Полк в письме родителям и сотрудникам после предложения нового правила напомнила, что федеральное законодательство гарантирует право каждого ребенка на образование независимо от статуса миграции.

«OKCPS не собирает и не планирует собирать информацию о миграционном статусе наших учеников или их семей», — сказала она.

В течение десятилетий детям семей, живущих в стране нелегально, предоставлялось право на посещение государственных школ на основе решения Верховного суда 1982 года, известного как Plyler против Doe. Судьи, голосуя 5-4, постановили, что отказ детям в образовании на основе их миграционного статуса нарушает Конституцию.

Алабама предприняла аналогичную попытку обязать школы узнавать миграционный статус учеников в рамках всеобъемлющего иммиграционного закона в 2011 году, но в итоге согласилась заблокировать эти положения, после того как федеральный апелляционный суд временно приостановил их действие.

Эксперты по миграции утверждают, что попытки подорвать решение Plyler следует воспринимать серьезно, обращая внимание на недавние решения Верховного суда, отменяющие устоявшиеся прецеденты в области прав на аборт и позитивной дискриминации в высшем образовании.

Источник: Time