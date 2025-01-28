Новая 2ТБ SD-карта стандарта UHS-II V90: первая в своём роде и недешёвая новинка

Тайваньская компания Team Group, известная своими продуктами для ПК, презентовала SD-карту объемом 2TB. Эта карта отличается высокой скоростью выполнения операций и имеет рейтинг V90, в отличие от аналогов, имеющихся на рынке.

Например, SanDisk предлагает аналогичную карту, но с рейтингом V30, что гарантирует минимальную скорость записи только в 30 MB/s, что довольно медленно. Реклама

Карта Team Group T-Create Expert SDXC UHS-II U3 V90, как следует из названия, поддерживает чтение на скорости до 300 MB/s и запись до 260 MB/s, при этом гарантированно минимальная скорость записи не падает ниже 90 MB/s. Это делает её подходящей для записи видео высокого разрешения.

Хотя карта не подходит для записи больших RAW-видео, для многих камер SD формат все еще актуален. Карта T-Create Expert 2TB может вместить множество видеофайлов и фотографий. Например, с учётом размера RAW-файла от Sony a7R V — около 130MB, эта карта способна хранить почти 15,400 таких фотографий.

Team Group заявляет, что карта T-Create Expert, будучи первой картой V90 SDXC с объемом 2TB, идеально подходит для профессиональной аппаратуры, такой как кинематографические камеры, полнокадровые и беззеркальные камеры, а также DSLR. На примере камеры Canon EOS C400 она может записывать видео в 6K и 59.94P форматах до двух часов и восьми минут — это демонстрирует её высокую стабильность и большую ёмкость.

Карта T-Create Expert 2TB имеет рейтинг защищенности IP67 и была протестирована на стойкость к ударам, вибрациям, рентгеновским лучам и экстремальным температурам.

Пока неизвестно, когда карта поступит в продажу и сколько она будет стоить. Однако можно предположить, что её цена значительно превысит продукт SanDisk из-за её высокой скорости и уникальности.

Другие 2TB карты в форматах, таких как CFexpress Type B от Lexar, OWC и ProGrade, стоят примерно от $470 до $600, с более дорогими предложениями от Exascend и Wise.

За 1 гигабайт V90 SD картах сейчас просят около доллара. Если это относится и к новой T-Create SD карте, цена может достигнуть $2000, что выглядит завышенной, но возможно, учитывая её уникальность. Возможно, она превзойдет отметку в $1000.

Источник: PetaPixel