Netflix продлевает популярный исторический сериал «Императрица» на третий сезон, прощание с королевой Елизаветой будет грандиозным.

Императрица

— Обновление: третий и финальный сезон.

— Немецкая историческая драма — один из самых популярных сериалов на Netflix.

— Информация о сюжете третьего сезона пока не раскрыта.

Императрица (Die Kaiserin) снова появится на Netflix, так как немецкую историческую драму продлили на третий и последний сезон. Сериал, подобно Bridgerton, My Lady Jane и The Serpent Queen, стал глобальным успехом, удерживая первую строчку в топ-10 самых просматриваемых неанглоязычных шоу Netflix в течение пяти недель в 2022 году. Второй сезон оказался не менее популярным, попав в топ-10 Netflix в 84 странах в 2024 году. Реклама

Официальный аккаунт Netflix в Германии подтвердил, что роман Императрицы Елизаветы и Императора Франца продолжится в третьем сезоне. Пост был переведен на английский: «Любовь, драма и интриги. История продолжается. Скоро третий сезон.»

Что ожидает нас в третьем сезоне «Императрицы»?

«Императрица», один из лучших сериалов Netflix, рассказывает историю Императрицы Елизаветы Австрийской, известной как Сиси (в роли — Деверим Лингнау), которой приходится справляться с сложной дворцовой политикой после брака с Императором Францем Иосифом (в роли — Филип Фройсант).

Хотя официальные детали сюжета третьего сезона «Императрицы» пока неизвестны, во втором сезоне, который был популярен в прошлом году, Францу приходится противостоять могущественному европейскому противнику, когда молодая пара надеется насладиться своим брачным счастьем. Тем временем Елизавета сталкивается с трудностями, находясь под давлением из-за необходимости родить наследника, чтобы обеспечить будущее империи. Когда судьба наносит удар, их любовь оказывается под угрозой, и Елизавета ведет борьбу за семью и собственную душу.

Шоурраннер Катарина Эйссен выразила свою радость по поводу продолжения историй героев: «Меня порой окутывает тишина, когда я вижу, насколько многие люди по всему миру мы смогли тронуть и вдохновить с помощью «Императрицы». Возможность продолжать и завершать эту историю вместе с нашей командой и уникальным актерским составом — настоящая награда.»

Вместе с третьим сезоном «Императрицы», на лучшую потоковую платформу также приходят другие исторические драмы: Закон Лидии Поэт, Дом Гиннесса и Леопард.

Источник: TechRadar