Волнение в OpenAI: что ждёт создателя ChatGPT в будущем?

В ноябре 2023 года компания OpenAI, одна из ведущих в области искусственного интеллекта, пережила серьёзные кадровые изменения, когда её генеральный директор сменился трижды за менее чем одну неделю. В итоге на пост руководителя вернулся тот же человек, с которого всё и начиналось. Так что же действительно произошло и что теперь стоит ожидать?

17 ноября 2023 года совет директоров некоммерческой организации OpenAI неожиданно объявил об увольнении сооснователя и генерального директора Сэма Альтмана. Это потрясение произошло чуть менее чем через год после запуска ChatGPT, приложения, которое стало одним из самых быстрорастущих в истории и положило начало гонке за создание генеративного ИИ. Реклама

В течение нескольких дней должность генерального директора переходила от технического директора компании Мира Мурати к бывшему руководителю Twitch, Эмметту Ширу. Тем временем, сотни сотрудников OpenAI заявили о готовности перейти на работу в Microsoft, ведущего инвестора OpenAI, если совет не восстановит Альтмана в должности. В конечном итоге Альтман вернулся вместе сооснователем Грегом Брокманом и обновлённым составом совета директоров.

8 марта 2024 года, после независимого расследования причин неожиданного увольнения, Альтман был восстановлен в должности члена совета директоров вместе с тремя новыми членами.

В том же месяце соучредитель OpenAI Элон Маск подал иск против компании, утверждая, что её стремление к прибыли привело к отказу от первоначальной некоммерческой миссии развивать технологию искусственного общего интеллекта (AGI), которая будет полезна для человечества.

Следующие новости и обновления о компании OpenAI:

Microsoft позволяет OpenAI использовать свои собственные вычислительные мощности для ИИ.

OpenAI и Softbank начинают строительство компании по созданию дата-центров для ИИ стоимостью 500 миллиардов долларов.

OpenAI объявляет о планах трансформации в коммерческую организацию.

Появляется комментарий: «На настоящий момент, атмосфера не та».

Компания Meta требует от правительства заблокировать переход OpenAI на коммерческую основу.

Внутренний взгляд на запуск и будущее ChatGPT.

Сэм Альтман снижает планку для AGI.

Подробности разрыва отношений между Илоном Маском и OpenAI.

Microsoft готовится к выпуску следующей модели OpenAI под названием Orion, поскольку их отношения начинают обостряться.

OpenAI планирует выпустить свою следующую крупную модель ИИ в декабре.

Уходящий лидер OpenAI заявляет о том, что ни одна компания не готова к AGI.

Бывший технический директор OpenAI Мира Мурати переходит в другой стартап по разработке ИИ.

Сотрудники OpenAI критикуют руководство компании.

Ещё один соучредитель OpenAI покидает компанию.

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Источник: TheVerge