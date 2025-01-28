Теперь Apple объясняет, как обновить AirPods

28.01.2025
Теперь Apple объясняет, как обновить AirPods Теперь Apple объясняет, как обновить AirPods

Apple обновила свою страницу поддержки прошивки AirPods, добавив более подробное пошаговое руководство по обновлению AirPods, AirPods Pro и AirPods Max до последней версии прошивки, сообщает MacRumors. В отличие от большинства устройств Apple, таких как iPhone или Apple Watch, которые можно обновить через настройки, AirPods обновляются автоматически, и пользователям приходится ждать окончания процесса.

Страница поддержки прошивки AirPods по-прежнему содержит оригинальное описание условий, необходимых для обновления, однако в руководстве добавлены подробные инструкции, чтобы гарантировать автоматическое завершение процесса. Хотя основные шаги для обновления прошивки были известны и раньше, теперь добавлены конкретные рекомендации, такие как подключение устройства к зарядке с помощью USB-кабеля и ожидание не менее 30 минут. Эти уточнения помогут пользователям, испытывающим трудности с обновлением прошивки.

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Следующие шаги предназначены специально для AirPods и AirPods Pro. Инструкции для AirPods Max практически идентичны, за исключением шагов, связанных с зарядным чехлом.

Никаких звуковых или всплывающих уведомлений на подключённом устройстве, сообщающих об успешном обновлении прошивки AirPods, по-прежнему нет. После выполнения всех шагов и ожидания не менее 30 минут, можно вручную проверить версию прошивки ваших AirPods. Для этого необходимо открыть настройки Bluetooth на вашем iPhone, iPad или Mac, нажать на кнопку «Информация» рядом с названием AirPods и перейти в раздел «О программе».

Источник: TheVerge

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