Теперь Apple объясняет, как обновить AirPods

Apple обновила свою страницу поддержки прошивки AirPods, добавив более подробное пошаговое руководство по обновлению AirPods, AirPods Pro и AirPods Max до последней версии прошивки, сообщает MacRumors. В отличие от большинства устройств Apple, таких как iPhone или Apple Watch, которые можно обновить через настройки, AirPods обновляются автоматически, и пользователям приходится ждать окончания процесса.

Страница поддержки прошивки AirPods по-прежнему содержит оригинальное описание условий, необходимых для обновления, однако в руководстве добавлены подробные инструкции, чтобы гарантировать автоматическое завершение процесса. Хотя основные шаги для обновления прошивки были известны и раньше, теперь добавлены конкретные рекомендации, такие как подключение устройства к зарядке с помощью USB-кабеля и ожидание не менее 30 минут. Эти уточнения помогут пользователям, испытывающим трудности с обновлением прошивки. Реклама

Следующие шаги предназначены специально для AirPods и AirPods Pro. Инструкции для AirPods Max практически идентичны, за исключением шагов, связанных с зарядным чехлом.

Никаких звуковых или всплывающих уведомлений на подключённом устройстве, сообщающих об успешном обновлении прошивки AirPods, по-прежнему нет. После выполнения всех шагов и ожидания не менее 30 минут, можно вручную проверить версию прошивки ваших AirPods. Для этого необходимо открыть настройки Bluetooth на вашем iPhone, iPad или Mac, нажать на кнопку «Информация» рядом с названием AirPods и перейти в раздел «О программе».

Источник: TheVerge