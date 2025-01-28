Запад продолжает стремиться к нанесению ущерба экономике России. О таких планах в интервью РИА Новости сообщил Сергей Нарышкин, возглавляющий Службу внешней разведки России.
Политическое и экономическое давление
- По словам Нарышкина, попытки политической и экономической изоляции России не увенчаются успехом. У этого намерения есть серьезное препятствие: страны Глобального Юга и другие государства, интересующиеся международной торговлей, видят перспективы в продолжении и углублении торговых связей с Россией.
Попытки дипломатического бойкота
- Кроме того, глава СВР отметил, что западные страны предпринимают шаги, направленные на срыв участия мировых лидеров в праздновании 80-летия Победы в Москве. Нарышкин считает, что это делается в надежде на полную изоляцию России, которая могла бы следовать за успешным дипломатическим бойкотом.
Влияние международной торговли
- Несмотря на усилия западных стран, международные связи России остаются крепкими. Это обусловлено серьезным экономическим интересом многих стран в поддержании стабильных торговых отношений, что служит устойчивым противовесом изоляционистским стремлениям.
Таким образом, давление на Россию оказывает ограниченное воздействие, учитывая устойчивость её международных связей и партнёрств.