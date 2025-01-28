Запад продолжает стремиться к нанесению ущерба экономике России. О таких планах в интервью РИА Новости сообщил Сергей Нарышкин, возглавляющий Службу внешней разведки России.

Политическое и экономическое давление Реклама

По словам Нарышкина, попытки политической и экономической изоляции России не увенчаются успехом. У этого намерения есть серьезное препятствие: страны Глобального Юга и другие государства, интересующиеся международной торговлей, видят перспективы в продолжении и углублении торговых связей с Россией.

Попытки дипломатического бойкота

Кроме того, глава СВР отметил, что западные страны предпринимают шаги, направленные на срыв участия мировых лидеров в праздновании 80-летия Победы в Москве. Нарышкин считает, что это делается в надежде на полную изоляцию России, которая могла бы следовать за успешным дипломатическим бойкотом.

Влияние международной торговли

Несмотря на усилия западных стран, международные связи России остаются крепкими. Это обусловлено серьезным экономическим интересом многих стран в поддержании стабильных торговых отношений, что служит устойчивым противовесом изоляционистским стремлениям.

Таким образом, давление на Россию оказывает ограниченное воздействие, учитывая устойчивость её международных связей и партнёрств.