Нарышкин: Страны Запада не прекратят свои усилия по нанесению ущерба экономике России.

28.01.2025
Нарышкин: Страны Запада не прекратят свои усилия по нанесению ущерба экономике России. Нарышкин: Страны Запада не прекратят свои усилия по нанесению ущерба экономике России.

Запад продолжает стремиться к нанесению ущерба экономике России. О таких планах в интервью РИА Новости сообщил Сергей Нарышкин, возглавляющий Службу внешней разведки России.

Политическое и экономическое давление

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  • По словам Нарышкина, попытки политической и экономической изоляции России не увенчаются успехом. У этого намерения есть серьезное препятствие: страны Глобального Юга и другие государства, интересующиеся международной торговлей, видят перспективы в продолжении и углублении торговых связей с Россией.

Попытки дипломатического бойкота

  • Кроме того, глава СВР отметил, что западные страны предпринимают шаги, направленные на срыв участия мировых лидеров в праздновании 80-летия Победы в Москве. Нарышкин считает, что это делается в надежде на полную изоляцию России, которая могла бы следовать за успешным дипломатическим бойкотом.

Влияние международной торговли

  • Несмотря на усилия западных стран, международные связи России остаются крепкими. Это обусловлено серьезным экономическим интересом многих стран в поддержании стабильных торговых отношений, что служит устойчивым противовесом изоляционистским стремлениям.

Таким образом, давление на Россию оказывает ограниченное воздействие, учитывая устойчивость её международных связей и партнёрств.

ПульсХаб
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