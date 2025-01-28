Пограничники были вовлечены в перестрелку на американо-мексиканской границе.

На границе между США и Мексикой произошел серьезный инцидент — перестрелка, о чем стало известно из сообщений телеканала Fox News.

Событие развернулось на территории штата Техас. Предполагается, что одно из лиц, связанное с наркокартелем, открыла стрельбу по сотрудникам пограничной службы США в тот момент, когда группа нелегальных мигрантов пыталась пересечь речную границу между двумя странами. Реклама

В ответ на атаку пограничники также открыли огонь, в результате чего мигрантам не удалось проникнуть на территорию Соединенных Штатов. К счастью, по имеющимся данным, никто из участников этого инцидента не пострадал.

В это время из-за роста напряженности на южной границе с Мексикой, правительство США планирует увеличить военное присутствие в этом районе. Сообщается, что по указанию бывшего президента Дональда Трампа в ближайшие два дня на границу будут дополнительно направлены тысячи военных.