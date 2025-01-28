Милонов предложил позволить беременным использовать парковочные места для людей с инвалидностью

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предложил ввести временные разрешения на парковку для беременных женщин на местах для инвалидов и внедрить льготный тариф на парковку для пенсионеров. С этими инициативами он обратился к министру транспорта России Роману Старовойту.

Столкнувшись с многочисленными обращениями граждан, Милонов отметил необходимость совершенствования системы платной парковки в стране. Он подчеркнул, что необходимо оценить целесообразность выделения временных разрешений беременным женщинам для парковки на местах, предназначенных для инвалидов. Дополнительно, внимание депутата привлекли запросы на предоставление подобных привилегий многодетным владельцам автомобилей. Реклама

Отдельное внимание Милонов уделил предложению о льготной оплате парковки для пенсионеров. Он указал на целесообразность разрешить водителям-инвалидам пользование любыми парковочными зонами на льготных условиях в случае нехватки специализированных мест.

Ранее Виталий Милонов выступил с инициативой запретить на агрегаторах в России размещение песен, которые можно считать русофобскими.