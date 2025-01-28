Microsoft признала проблему со звуком в Windows, исправление уже на подходе

Microsoft подтверждает проблему с отключением звука на некоторых ПК

Microsoft признала наличие ошибки, из-за которой на некоторых компьютерах полностью пропадает звук. Проблема затрагивает все версии Windows 11, а также Windows 10, и прежде всего влияет на пользователей, использующих цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) с ПК.

Воздействие на пользователе и текущая ситуация

Эта ошибка широко распространилась, затрагивая пользователей Windows 11, включая версии 23H2 и 22H2, и даже Windows 10. Проблема была впервые обнаружена Windows Latest после установки обновления за январь 2025 года для Windows 11 (24H2), из-за которого их звук прекратил работу. Реклама

Причины и временные решения

Основной удар от этой ошибки приходится на пользователей ЦАП, подключенных через USB. Однако она может затронуть любого пользователя Windows 11 или 10, который установил последнее обновление. Microsoft подтвердили наличие ошибки и сообщили, что пользующиеся ЦАП с аудиодрайверами на базе USB 1.0 в большей степени подвержены проблемам со звуком после обновления системы безопасности.

На данный момент единственное временное решение — отключить внешний ЦАП и подключить аудиоустройство непосредственно к ПК. Microsoft уже работает над устранением проблемы и обещает выпуск обновления в ближайшее время.

Анализ и выводы

Факт, что ошибка затронула все версии Windows, вызывает обеспокоенность. Это особенно удивительно, поскольку январское обновление в основном носило характер исправлений безопасности и не должно было вызывать подобных проблем. Вероятно, ошибка возникла из-за изменения в глубинных настройках системы.

Для пользователей, особенно тех, кто работает с обновлением 24H2, это ещё одна проблема, следом за потоком других ошибок, связанных не только со звуком, но и с цветами и стабильностью игр. Надеемся, что в скором времени ситуация улучшится, и Microsoft удастся устранить текущие недочеты. Однако данная ошибка с аудио, вероятно, связана не с переходом на платформу Germanium, внедренной в версии 24H2, а с другим изменением в системе. Microsoft обещает, что исправление не заставит себя долго ждать.

Источник: TechRadar