Возвращение Meta Quest Pro 2 и появление Quest 4: что известно на данный момент

28.01.2025
Возвращение Meta Quest Pro 2 и появление Quest 4: что известно на данный момент Возвращение Meta Quest Pro 2 и появление Quest 4: что известно на данный момент

Утечки сообщают о разработке Meta Quest 4 и Pro 2

  1. Разработка новинок

    • В сети появились слухи о том, что Meta работает над созданием новых устройств — Meta Quest 4 и Meta Quest Pro 2. Несмотря на то, что ранее Meta дважды отменяла проекты по созданию прототипов Quest Pro 2, компания не оставляет попыток выпустить высококлассное оборудование.

  2. Отмена предыдущих проектов

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    • Согласно утечкам, Meta ранее прекратила разработку двух различных прототипов Quest Pro 2 в процессе разработки. Тем не менее, эти неудачи не остановили компанию от намерения вновь попробовать выпустить улучшенную версию своего флагмана.

  3. Ожидание новых устройств

    • На данный момент официальной информации о характеристиках или дате релиза новинок нет. Но появление Meta Quest 4 вряд ли стоит считать неожиданностью. Meta Quest 3 и Quest 3S показывают солидные продажи, хотя и не достигают результатов предшественника, популярной Meta Quest 2.

  4. Возможное партнерство и проект Puffin

    • В течение 2024 года были обсуждения о возможном сотрудничестве Meta с LG для создания высококлассного устройства на базе OLED-дисплеев. Однако в августе этого года проект OLED Quest Pro 2, кодовое название которого — La Jolla, был отменен. Но стало известно, что Meta работает над новым прототипом с кодовым названием Puffin. Этот прототип представляет собой легкие очки для VR и MR с весом всего 110 г, что отличает его от традиционных AR-очков.

  5. Перспективы Puffin

    • Puffin может стать тем устройством, которое выполнит обещание Meta о развитии Pro-линейки. Идея создания очков может оказаться будущим для XR-устройств, несмотря на сложности с весом и размерами. Проект Puffin способен сфокусироваться на функциональности, предлагая надежное устройство без уделения излишнего внимания моде.
  6. Заключение
    • Помимо слухов о Puffin, остается интрига: станут ли Quest Pro 2 и Puffin отдельными устройствами или объединятся в один проект? Quest Pro не оправдал всех ожиданий на старте из-за недостаточной программной поддержки. Однако Puffin — это перспективный проект с оригинальным дизайном, который может дать Quest Pro 2 столь нужное долговременное развитие.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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