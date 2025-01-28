Возвращение Meta Quest Pro 2 и появление Quest 4: что известно на данный момент

Утечки сообщают о разработке Meta Quest 4 и Pro 2
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Разработка новинок
- В сети появились слухи о том, что Meta работает над созданием новых устройств — Meta Quest 4 и Meta Quest Pro 2. Несмотря на то, что ранее Meta дважды отменяла проекты по созданию прототипов Quest Pro 2, компания не оставляет попыток выпустить высококлассное оборудование.
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Отмена предыдущих проектов
- Согласно утечкам, Meta ранее прекратила разработку двух различных прототипов Quest Pro 2 в процессе разработки. Тем не менее, эти неудачи не остановили компанию от намерения вновь попробовать выпустить улучшенную версию своего флагмана.
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Ожидание новых устройств
- На данный момент официальной информации о характеристиках или дате релиза новинок нет. Но появление Meta Quest 4 вряд ли стоит считать неожиданностью. Meta Quest 3 и Quest 3S показывают солидные продажи, хотя и не достигают результатов предшественника, популярной Meta Quest 2.
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Возможное партнерство и проект Puffin
- В течение 2024 года были обсуждения о возможном сотрудничестве Meta с LG для создания высококлассного устройства на базе OLED-дисплеев. Однако в августе этого года проект OLED Quest Pro 2, кодовое название которого — La Jolla, был отменен. Но стало известно, что Meta работает над новым прототипом с кодовым названием Puffin. Этот прототип представляет собой легкие очки для VR и MR с весом всего 110 г, что отличает его от традиционных AR-очков.
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Перспективы Puffin
- Puffin может стать тем устройством, которое выполнит обещание Meta о развитии Pro-линейки. Идея создания очков может оказаться будущим для XR-устройств, несмотря на сложности с весом и размерами. Проект Puffin способен сфокусироваться на функциональности, предлагая надежное устройство без уделения излишнего внимания моде.
- Заключение
- Помимо слухов о Puffin, остается интрига: станут ли Quest Pro 2 и Puffin отдельными устройствами или объединятся в один проект? Quest Pro не оправдал всех ожиданий на старте из-за недостаточной программной поддержки. Однако Puffin — это перспективный проект с оригинальным дизайном, который может дать Quest Pro 2 столь нужное долговременное развитие.
Источник: TechRadar