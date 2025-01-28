Meta AI теперь друг, который помнит все подробности о вас

Meta AI внедрила функцию усиленной памяти

Meta AI теперь запоминает важные детали из индивидуальных чатов для более персонализированных ответов.

Искусственный интеллект анализирует ваши профили на платформах Meta и учитывает местоположение при ответах.

Meta AI стремится стать ближе к своим пользователям, как настоящий друг, который помнит важные моменты, а не как безликий чат-бот. В США и Канаде Meta обновляет своего помощника на Messenger, WhatsApp, Facebook и Instagram именно с этой целью. Реклама

Пользователи Meta AI заметят, что система запоминает больше информации между диалогами, включая сведения из их профиля на платформе, что позволяет предоставлять более индивидуальные рекомендации.

Новая функция усиленной памяти

Meta AI теперь может запоминать ключевые моменты, которые вы упоминаете в личных беседах. Например, если вы casually упомянули о любви к походам или знании итальянского языка, AI сохранит эту информацию и учтет в будущих ответах. Как друг, который знает, как вы предпочитаете кофе, AI стремится быть полезным, однако здесь он также следит за вашими предпочтениями на завтрак, планами на выходные и любимыми музыкальными исполнителями.

Система также чувствительна к контексту. Например, если вы скажете, что вы веган, AI учтет это и перестанет предлагать вам омлеты или фриттаты. Эта функция памяти работает только в одном чатах и не влияет на групповые беседы. Вы можете удалить память AI в любое время.

Персональная география

Meta AI запоминает не только ваши личные особенности. Используя данные, которыми вы делитесь через платформы Meta, AI может предложить, например, концерт в вашем городе, основываясь на вашем местоположении, недавних поисках и информации о том, что у вас двое детей.

Хотя уровень персонализации не является чем-то новым, Meta усовершенствовала работу AI в этой области за годы. Уникальность новой функции заключается в способности ассистента комбинировать информацию из различных источников — история чатов, профиль, просмотры — для предоставления актуальных рекомендаций.

Meta стремится выделиться среди других AI-ассистентов, таких как ChatGPT и Google Gemini. Стратегия компании заключается в том, чтобы внедрить AI в повседневно используемые платформы. Ведь зачем открывать отдельное AI-приложение, если можно напрямую обратиться к Meta AI через WhatsApp или Facebook?

Источник: TechRadar