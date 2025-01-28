Маск предсказал вымирание Европы и Азии из-за падения уровня рождаемости.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил беспокойство по поводу заметного снижения рождаемости, что, по его мнению, может привести к исчезновению человечества на обширных территориях планеты.

В социальной сети X (известной ранее как Twitter) Маск ответил на предложение шведского журналиста Петера Имануэльсена. Журналист предложил ввести налоговые каникулы для женщин в странах Европы, чтобы стимулировать рост населения. Реклама

Маск выразил одобрение этой инициативы и подчеркнул, что такие меры необходимо опробовать на практике. Он отметил, что без вмешательства и изменения нынешней ситуации последствия могут оказаться катастрофическими для Европы, Азии и многих других регионов мира. По его мнению, требуется срочное вмешательство в демографическую политику для предотвращения этих проблем.

Ранее сообщалось о критически низких уровнях рождаемости в странах Евросоюза, включая Германию, Эстонию и Австрию. Эти показатели опустились ниже установленных пороговых значений, что вызывает дополнительную тревогу среди экспертов в области демографии.

Стоит отметить, что социальная сеть X (бывший Twitter) на территории России заблокирована по решению Генпрокуратуры.