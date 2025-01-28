Джим Крамер из Mad Money советует владеть биткоином, а не акциями MicroStrategy.

Бывший управляющий хедж-фондом Джим Крамер в последнем выпуске программы Mad Money на канале CNBC высказался в пользу владения биткоином (BTC), но не самой крупной публичной компании, владеющей им, MicroStrategy.

Крамер объяснил это в своем ответе на вопрос зрителя: «Если хотите владеть биткоином, владейте биткоином. Я владею биткоином, и вам следует владеть биткоином. Это отличное дополнение к вашему портфелю». Однако он добавил: «Но не MicroStrategy», не уточнив при этом свои доводы. Реклама

Компания MicroStrategy является крупнейшим держателем биткоина в мире, имея в своем арсенале более 417,107 биткоинов, стоимость которых на данный момент превышает 48 миллиардов долларов, по состоянию на понедельник.

Тем не менее, для сторонников MicroStrategy и скептиков биткоина может быть основание для оптимизма в ближайшие недели. Рекомендации Крамера, как правило, в долгосрочной перспективе ведут к движению активов в противоположную сторону, и он часто воспринимается как индикатор для обратных ставок.

Существует даже шутливая интернет-теория под названием «Inverse Cramer», которая в 2022 году привела к созданию краткосрочного фонда с аналогичной стратегией (закрывшегося в начале 2024 года).

В январе 2024 года Крамер заявил, что биткоин, вероятно, достиг пика, и рекомендовал выход. Однако с тех пор цена на актив выросла более чем на 100%.

На азиатских торгах утром во вторник стоимость BTC составляла чуть более 103,000 долларов, увеличившись на 4% с понедельника.

Источник: CoinDesk