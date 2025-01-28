Лебедев: Российские военные нанесли удар по технике НАТО и складам ВСУ в Первомайске.

28.01.2025
Лебедев: Российские военные нанесли удар по технике НАТО и складам ВСУ в Первомайске. Лебедев: Российские военные нанесли удар по технике НАТО и складам ВСУ в Первомайске.

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по позициям ВСУ в Первомайске, находящемся в Николаевской области, сообщил Сергей Лебедев, известный как координатор николаевского подполья.

Лебедев уточнил, что обстрел был зафиксирован в 0:34. По его данным, под удар попала артиллерийская техника НАТО, а также частично пострадали склады. Он также отметил, что после взрыва по городу начали курсировать машины скорой помощи.

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Ранее сообщалось о масштабной атаке на объекты энергетики и военную инфраструктуру Украины, включая аэродромы Вооружённых сил Украины.

По сообщениям, российские военные провели серию атак на объекты ВСУ, расположенные на территории Украины.

ПульсХаб
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