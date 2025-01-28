Курс KuCoin Token подскочил на 10% вопреки урегулированию в США на сумму $297 миллионов.

Криптобиржа KuCoin признала работу без лицензий и согласилась заплатить $297.4 млн штрафа

Крупная криптовалютная биржа KuCoin, базирующаяся на Сейшельских островах, призналась в работе без надлежащих лицензий и согласилась выплатить $297.4 млн в качестве штрафа. Это стало одним из крупнейших урегулирований в истории правоохранительной практики в криптовалютной сфере.

Урегулирование и позиции компании

Управляющая биржей компания Peken Global Ltd признала свою вину в федеральном суде Манхэттена по делу о ведении незаконного денежного переводного бизнеса. Урегулирование включает в себя штраф в размере $112.9 млн и конфискацию на сумму $184.5 млн. Реклама

Основатели KuCoin, Майкл Ган и Эрик Тэнг, согласились покинуть управление и операционные процессы компании. Каждый из них заплатит $2.7 млн и подпишет двухгодичные отсроченные соглашения о преследовании.

Проблемы биржи и реакция рынка

Биржа, обслуживающая более 30 миллионов пользователей в 207 странах, столкнулась с критикой за недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Следователи сообщили, что платформа способствовала проведению миллиардов долларов в подозрительных транзакциях, включая возможные криминальные доходы от теневых рынков, вредоносного ПО и мошеннических схем.

Несмотря на урегулирование, которое оценивается в сотни миллионов долларов, утилита токена KCS от KuCoin выросла на 10%.

Влияние на бизнес-позиции и планы на будущее

Новый генеральный директор BC Wong заявил, что KuCoin покинет рынок США на как минимум два года. Компания выражает намерение усилить свои практики соблюдения норм и получить необходимые лицензии для возможного возвращения на рынок.

BC Wong прокомментировал: «Это урегулирование знаменует новый этап для KuCoin, подтверждая нашу приверженность к соблюдению норм, безопасности и инновациям. Мы стремимся к укреплению наших глобальных практик соблюдения норм и изучаем возможности повторного выхода на рынок с необходимыми лицензиями».

Несмотря на значительное урегулирование, платежное решение KuCoin Pay, запущенное в начале 2025 года, стремится упростить криптовалютные транзакции в розничной торговле, обеспечивая бесшовные и бесконтактные платежи в международном масштабе, интегрируя традиционные розничные системы с криптовалютной экосистемой.

Источник: Financemagnates