Как быстро и легко расплющить курицу | Лайфхакер

Мясные изделия и их особенности

Мясо — это мышцы, поэтому оно не представляет собой идеально симметричные куски. Разные виды мяса могут иметь форму капли, конуса или быть асимметричными, с утолщенной и утонченной стороной. Такие неоднородные формы приводят к неравномерному приготовлению: тонкая часть куриной грудки может достичь нужной температуры быстрее, чем более толстая сторона. Чтобы избежать частично переваренных и пересушенных мясных кусков, стоит использовать метод, называемый «баттерфляй».

Что такое «баттерфляй»

Метод «баттерфляй» представляет собой простой способ обработки куска мяса, при котором его разрезают горизонтально вдоль на две части. Можно разрезать кусок полностью, чтобы получить два тонких ломтика, либо оставить одну сторону неразрезанной и распахнуть мясо, как книгу. Этот метод позволяет добиться более равномерной толщины куска и увеличить его поверхность. Следует помнить, что баттерфляй не превращает мясо в идеально прямоугольный кусок, а лишь делает его более однородным по толщине. Увеличение поверхности не только способствует более равномерному прогреву, но и упрощает процесс отбивания и маринования, позволяет использовать мясо для приготовления рулетов и сокращает время приготовления. Реклама

Как выполнить баттерфляй

Поначалу метод баттерфляй может казаться сложным, но с практикой он станет простым, быстрым и эффективным. Важно иметь острый нож и устойчивую разделочную доску.

1. Подготовка мяса

Положите мясо на доску таким образом, чтобы самая толстая сторона находилась справа, а острие грудки было направлено на вас. Цель состоит в том, чтобы сначала прорезать более толстую часть, оставив тонкую сторону неповреждённой, чтобы добиться одинаковой толщины материала. Если вы левша, переверните мясо. Я, например, правша, поэтому толстая сторона будет справа.

2. Начало разреза

Поместите нож посредине толстой стороны, параллельно доске, и начинайте медленно разрезать мясо. Для удобства используйте другую руку, чтобы удерживать верхнюю часть и оттягивать её в сторону по мере разрезания. Это стабилизирует мясо и создаёт натяжение, облегчая процедуру.

Делайте это медленно, следите за положением ножа. Одна из распространенных ошибок – резать слишком быстро, не контролируя процесс, в результате чего мясо может получиться разного размера. Еще хуже — не следить за ножом и пораниться.

3. Завершение разреза

Продолжайте разрезать вдоль и остановитесь примерно за полдюйма до противоположного края. Откройте мясо, как книжку (как если бы оставили корешок книги). Если хотите получить две тонких части, продолжайте резку до конца.

Для правильного выполнения метода баттерфляй оставшаяся неповрежденная сторона должна быть такой же толщины, как и остальная часть мяса. Со временем, приобретя опыт работы, можно адаптировать метод и делать три кусочка из одного куска мяса для увеличения поверхности.

Применение метода баттерфляй

Практиковать этот метод можно с любыми безкостными кусками мяса, достаточно быть аккуратными и иметь навык обращения с ножом. Пробуйте метод на стейке, куриных бедрах, свинине или даже креветках. После процедуры можно отбивать мясо, добавлять в него сыр, травы или другие начинки, чтобы подготовить особенное блюдо. Наслаждайтесь быстрым временем приготовления и всеми преимуществами, которые дает этот метод.

Источник: LifeHacker