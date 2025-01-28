Как наша команда мероприятий сэкономила тысячи на INBOUND ’24 благодаря ИИ

Когда команда Global Events HubSpot начала планировать мероприятие INBOUND 2024, они не сразу определились с креативным направлением, которое хотели выбрать. Однако было одно очевидное решение: учитывая стремительное развитие ИИ в последние годы, они должны были каким-то образом его использовать.

Большую роль в подготовке мероприятия сыграл искусственный интеллект. Команда создавала привлекательные визуальные материалы с помощью Midjourney и подбирала целевые программы с помощью Claude. Реклама

Создание Новых Интерстициальных Визуалов

Раньше для мероприятия INBOUND использовались статичные визуальные изображения и легкая анимация, но настало время изменений. В этом году команда решила сделать межсессионные визуальные вставки более увлекательными, чтобы участники захотели с ними взаимодействовать. Процесс был совершен с помощью ИИ, который предложил новые возможности для разработки экрана.

Команда работала над созданием новых вставок с использованием Midjourney, а также других инструментов, таких как Topaz и Runway. Целью было не полностью изменить бренд, а развить его, сохранив стиль.

После мозгового штурма было решено развивать три темы: основная загадочная тема для всего мероприятия, расширенные бренды для каждой из площадок и третья сюрреалистическая тема города.

Процесс Творчества с ИИ

Процесс занял около полутора месяцев и завершился созданием 28 видео общей длительностью 14 минут, адаптированных под семь типов экранов на месте проведения мероприятия.

Началось все с базовых форм, градиентов и цветов. Визуальные материалы были загружены в Midjourney для генерации начальных идей и предложений. Человек, работающий с ИИ, становится и режиссером процесса.

После согласования окончательных графических изображений, Garcia-Lopez использовал Runway для создания коротких роликов и анимаций, затем редактировал материал в Adobe Premiere. В процессе использовалось программное обеспечение Topaz для улучшения качества видео.

Несмотря на быстроту работы, были трудности, такие как устранение несовпадений и нестабильных моментов, вызванных работой ИИ.

Создание Индивидуальных Программ для Участников

В дополнение к визуальному контенту команда Global Events обратилась к ресурсу Claude для создания программ. Этот инструмент позволяет обрабатывать большие объемы данных без их хранения для дальнейшего использования.

Система анализировала сессии и спикеров, создавая программы в течение менее чем минуты, несмотря на некоторые ошибки в подборе информации.

Затем система создала целевые программы, разрабатывались специальные персонажи-персоны, отражающие различные роли участников.

Вторая часть проекта включала создание опросника, который помогал участникам подобрать персонализированную программу. Опрос был успешно опубликован в блоге INBOUND, что привлекло внимание значительного числа пользователей.

В конечном итоге, этот опыт продемонстрировал правильное применение ИИ даже среди множества историй о его неудачах.

Источник: HubSpot