Как наша команда мероприятий сэкономила тысячи на INBOUND ’24 благодаря ИИ

28.01.2025
Как наша команда мероприятий сэкономила тысячи на INBOUND '24 благодаря ИИ Как наша команда мероприятий сэкономила тысячи на INBOUND '24 благодаря ИИ

Когда команда Global Events HubSpot начала планировать мероприятие INBOUND 2024, они не сразу определились с креативным направлением, которое хотели выбрать. Однако было одно очевидное решение: учитывая стремительное развитие ИИ в последние годы, они должны были каким-то образом его использовать.

Большую роль в подготовке мероприятия сыграл искусственный интеллект. Команда создавала привлекательные визуальные материалы с помощью Midjourney и подбирала целевые программы с помощью Claude.

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Создание Новых Интерстициальных Визуалов

Раньше для мероприятия INBOUND использовались статичные визуальные изображения и легкая анимация, но настало время изменений. В этом году команда решила сделать межсессионные визуальные вставки более увлекательными, чтобы участники захотели с ними взаимодействовать. Процесс был совершен с помощью ИИ, который предложил новые возможности для разработки экрана.

Команда работала над созданием новых вставок с использованием Midjourney, а также других инструментов, таких как Topaz и Runway. Целью было не полностью изменить бренд, а развить его, сохранив стиль.

После мозгового штурма было решено развивать три темы: основная загадочная тема для всего мероприятия, расширенные бренды для каждой из площадок и третья сюрреалистическая тема города.

Процесс Творчества с ИИ

Процесс занял около полутора месяцев и завершился созданием 28 видео общей длительностью 14 минут, адаптированных под семь типов экранов на месте проведения мероприятия.

Началось все с базовых форм, градиентов и цветов. Визуальные материалы были загружены в Midjourney для генерации начальных идей и предложений. Человек, работающий с ИИ, становится и режиссером процесса.

После согласования окончательных графических изображений, Garcia-Lopez использовал Runway для создания коротких роликов и анимаций, затем редактировал материал в Adobe Premiere. В процессе использовалось программное обеспечение Topaz для улучшения качества видео.

Несмотря на быстроту работы, были трудности, такие как устранение несовпадений и нестабильных моментов, вызванных работой ИИ.

Создание Индивидуальных Программ для Участников

В дополнение к визуальному контенту команда Global Events обратилась к ресурсу Claude для создания программ. Этот инструмент позволяет обрабатывать большие объемы данных без их хранения для дальнейшего использования.

Система анализировала сессии и спикеров, создавая программы в течение менее чем минуты, несмотря на некоторые ошибки в подборе информации.

Затем система создала целевые программы, разрабатывались специальные персонажи-персоны, отражающие различные роли участников.

Вторая часть проекта включала создание опросника, который помогал участникам подобрать персонализированную программу. Опрос был успешно опубликован в блоге INBOUND, что привлекло внимание значительного числа пользователей.

В конечном итоге, этот опыт продемонстрировал правильное применение ИИ даже среди множества историй о его неудачах.

Источник: HubSpot

ПульсХаб
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