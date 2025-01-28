Как представители квир-азиатского сообщества возвращают себе Праздник Весны

На протяжении многих лет Джоан Чен не отмечала Китайский Новый год традиционным способом, сокращая визиты к родственникам до минимума. Как представительница ЛГБТК+ сообщества Сингапура, она часто сталкивалась с неловкими вопросами и осуждением от членов дальней семьи в один из самых значительных праздников страны.

Теперь, будучи менеджером центра в ЛГБТК+ организации Proud Spaces, Чен стремится создать безопасное пространство, где другие квир-люди в Сингапуре смогут отмечать Новый год, который начинается 29 января и официально длится три дня. В первый день пройдет мероприятие для сообщества, где участники смогут делать пельмени, есть хотпот и устроить лохей — традиционные новогодние обычаи. Реклама

Основная часть праздника сосредоточена вокруг семьи и традиций: встреча за праздничным ужином с дальними родственниками обычно проводится вечером накануне первого дня, а следующие три дня включают визиты к родственникам и друзьям. Несмотря на то, что на прошлой неделе Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии и третьей в Азии (после Тайваня и Непала), легализовавшей однополые браки, многие квир-люди в Восточной и Юго-Восточной Азии продолжают сталкиваться с консервативным обществом и традиционной семьей — ситуация, которая часто обостряется в праздники.

Однако квир-люди по всей Азии находят новые способы принимать праздник, а не бояться его. Кто-то находит утешение в драг-вечеринках танцев в таких городах, как Манила и Бангкок; другие обращаются к вьетнамской радиопрограмме Genderfunk или посещают подпольные мероприятия. В мероприятии от Proud Spaces Чен видит новую, открытую версию праздника для ЛГБТК+ сообщества, где они могут отметить Новый год в традиционной манере.

Чен говорит, что в конечном итоге праздник связан с семьей: «Мы хотим, чтобы люди приходили со своей выбранной семьей, чтобы они заводили новых друзей и, возможно, в будущем тоже стали семьей. Это альтернатива для квир-людей».

Семья и традиции

Кит Хунг, художник и кинорежиссёр из Гонконга в свои 40 лет, вспоминает, как до каминг-аута в 90-е годы определённые аспекты семейных традиций заставляли его скрывать свою сущность. Например, его мать просила фото с девушкой для показа родственникам, которые интересовались его личной жизнью. После каминг-аута Хунг чувствовал, что его присутствие за праздничным столом вызывало неловкость у окружающих.

Даже спустя десятилетия, живя в Лондоне и состоя в браке с партнёром, он переживает, когда возвращается в Гонконг. Он сомневается, стоит ли держаться за руки с партнёром на родине. Однако в последние годы ему удалось использовать китайские традиции для более открытого выражения своей идентичности. Он решил отправлять красные конверты детям и родственникам друзей в Гонконге, что является традицией для женатых людей, чтобы подтвердить свои отношения с мужем.

Этим годом Хунг планирует небольшое празднование с ближайшими родственниками, включая мужа, которые живут с ним в Лондоне или приехали в гости.

Праздник с выбранной семьей

Ко Ан Тин, который в прошлом году открыл квир-микропресс и книжный магазин Rainbow Lapis Press в Сингапуре, собирается стать одним из участников мероприятия Чен. Ко говорит, что это шанс праздновать свободно, не скрывая некоторые части себя. В Сингапуре многим квир-людям может казаться, что они не могут привести своих партнёров на семейные мероприятия, но такое событие позволяет праздновать с «выбранной семьей». В этот раз Ко приведет свою девушку.

По словам Чен, среди участников будут как те, кто ищет передышку от вопросов родственников, так и те, кто ищет комьюнити. Ожидается, что около половины будут экспаты, у которых нет возможности вернуться домой для празднования.

Сет Хуо планирует устроить собственный ужин с друзьями помимо участия в семейных событиях в этот Китайский Новый год. Он не слышал о мероприятии Proud Spaces до этого, но считает, что оно звучит интересно и удовлетворяет потребности квир-сообщества Сингапура в безопасном месте для празднования «без стресса из-за микроагрессий» или необходимости объясняться. Как представитель поколения Z из Сингапура, Сет и его друзья не хотят скрывать свою идентичность или обходить тему. «Мы выбираем свою собственную семью».

Источник: Time