Как и где отметить Холи в Индии

Когда зима отступает, Индия встречает весну и открытие сезона урожая, который отмечается ярким и красочным праздником Холи.

Холи — это замечательный индуистский фестиваль, проявляющийся во всех уголках страны с большим размахом. Люди зажигают костры и обсыпаются цветными порошками — гулалом. В регионах Северной Индии Холи часто отмечается с большим размахом, чем даже Дивали. Реклама

Хотя даты праздника меняются ежегодно в зависимости от индуистского лунного календаря, Холи обычно приходится на март. Это идеальное время, чтобы отправиться в путешествие по Индии и стать частью ее самого яркого и красочного фестиваля. Если вы хотите присоединиться к празднованиям, вот что вам нужно знать о Холи.

Что такое Холи и как его отмечают?

Холи, часто называемый «Фестивалем Красок», — это яркое и радостное индуистское празднование, которое проходит по всей Индии и во многих индийских сообществах по всему миру. Праздник символизирует победу добра над злом и отмечается в полнолуние индуистского месяца Пхалгуна, что соответствует марту по григорианскому календарю.

Как и многие индийские праздники, происхождение Холи связано с символическими легендами древности. Согласно индуистским писаниям, демоница Холика пыталась убить своего племянника Прахладу через сожжение на костре. Благочестивые молитвы Прахлады к Господу Вишну спасли его от огня, и вместо этого погибла сама Холика — это классическая история о борьбе добра и зла.

Костры — важная часть празднования Холи по всей стране. За несколько дней до праздника люди начинают собирать дрова и другие горючие материалы для ритуальных костров. Накануне Холи костры зажигают в рамках церемонии Холика Дахан или Чхоти Холи, символизируя устранение негатива и зла.

Основные празднования проходят на следующий день и называются Рангвали Холи, Ранга Панчами, Дхуланди, Пхагвах или Бади Холи. Все возрасты собираются вместе, обсыпая друг друга цветными порошками и обрызгивая водой и цветной водой.

Где лучше всего праздновать Холи в Индии?

Празднование Холи и его ритуалы различаются по всей Индии, и лучшие места для участия в фестивале зависят от типа опыта, который вы хотите получить. Самое красочное празднование Холи происходит в храмовых городах Матхуре и Вриндаване в Уттар-Прадеше — Матхура является местом рождения Господа Кришны, а Вриндаван — местом его детства.

Безопасность празднования Холи для женщин

Хотя Холи — это радостный праздник, безопасность женщин может вызывать обеспокоенность в определенных условиях из-за нежелательного поведения, особенно среди большого количества людей.

Чтобы обеспечить безопасный опыт, стоит праздновать в знакомой или частной обстановке или на организованном мероприятии в кругу доверенных друзей и семьи. Отправляйтесь в группу, избегайте изолированных мест и выбирайте скромную, удобную одежду, чтобы избежать нежелательного внимания. Будьте осторожны с незнакомцами и вежливо, но решительно отказывайте, если кто-то настаивает на применении цветов без вашего согласия.

Подготовка к празднику Холи

Если вы планируете участвовать в Холи, важно учесть несколько практических и культурных аспектов для безопасного и уважительного празднования. Надевайте светлую, желательно старую одежду, которую не жалко испортить. Для защиты кожи и снижения риска нежелательного внимания рекомендуется надевать рубашки с длинными рукавами и длинные штаны.

Источник: LonelyPlanet