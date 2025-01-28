DeepSeek в трудностях: конкурент ChatGPT и лидер App Store не справляется с нагрузкой

DeepSeek — самая популярная бесплатная программа в США и Великобритании

Однако конкурент ChatGPT испытывает трудности с удовлетворением спроса

Китайский стартап сталкивается с перебоями серверов и проблемами с входом в систему

DeepSeek в данный момент является самым популярным приложением в мире, но, похоже, у чат-бота на базе искусственного интеллекта возникают сложности с удовлетворением спроса.

Конкурент ChatGPT, разработанный китайским стартапом, сталкивается с временными сбоями в работе сервиса. Как заявлено на странице состояния компании, ведется расследование возможных причин этих неполадок. Реклама

Чат-бот на базе искусственного интеллекта завоевал всемирное признание на прошлой неделе благодаря своей удивительной модели рассуждений, которая абсолютно бесплатна и находится на уровне модели o1 от OpenAI. Согласно информации на странице состояния компании, существует проблема, препятствующая пользователям регистрироваться и получать доступ к DeepSeek и его DeepThink R1 AI модели.

Хотя я не сталкивался с проблемами при использовании приложения или сайта на своем iPhone, на своем Pixel 8a я столкнулся с затруднениями во время написания сравнения DeepSeek и ChatGPT ранее сегодня. Появляется, что создание новых учетных записей вызывает проблемы у DeepSeek, часто отображая ошибки при попытке отправить запрос.

Последний инцидент, судя по всему, был решен. Однако, учитывая огромный приток пользователей, в течение понедельника и недели могут возникнуть дополнительные проблемы.

DeepSeek привлек внимание общественности, предложив чат-бот на базе искусственного интеллекта, который столь же хорош, если не лучше, чем ведущий в своем классе ChatGPT от OpenAI.

Хотя это здорово для тех, кто хочет получить в свои руки бесплатный ИИ с огромными возможностями, это может привести к более частым проблемам и сбоям в работе, поскольку серверы испытывают нагрузку ввиду большого спроса. Мы будем внимательно следить за текущими и возможными будущими перебоями, оставайтесь с нами для получения всех новостей о DeepSeek.

Источник: TechRadar