Вышла iOS 18.3 с важным обновлением функции включения Apple Intelligence

iOS 18.3: новый выпуск и основные изменения

Доступность и функции

iOS 18.3 теперь доступна всем пользователям. Обновление впервые включает Apple Intelligence по умолчанию. Также исправлены проблемы с «Сводкой уведомлений» и улучшена функция «Визуальный интеллект». Реклама

Обновления от Apple

Наряду с iOS 18.3, Apple выпустила обновления для других устройств: iPadOS 18.3, macOS Sequoia 15.3 и watchOS 11.3. Вышли обновления для Apple Vision Pro, HomePod и HomePod mini, а также для Apple TV 4K.

Apple Intelligence и новые возможности

Существенные улучшения получила функция Apple Intelligence. Она теперь включена по умолчанию. Если пользователь не хочет интеграцию с ChatGPT для Siri, Image Playground, персонализированные эмодзи, инструменты для текстов или сводки уведомлений, нужно отключить эти функции в «Настройках».

Визуальный интеллект

В iOS 18.3 усовершенствован «Визуальный интеллект». Теперь пользователь может снимать любые объекты фотоаппаратом и искать их в интернете или получать помощь от ChatGPT. Функция помогает распознавать домашних животных и растения, а также включать даты в календарь, сканируя их с изображений.

Исправление ошибок

Улучшена работа «Сводки уведомлений». Обновление исправляет предыдущие проблемы, когда неверно интерпретировались некоторые новости. Сейчас опция по умолчанию отключена для приложений «Новости и развлечения», и пользователь сам может активировать эту функцию для каждого приложения.

Советы по обновлениям

Если на вашем устройстве уже установлены iOS 18.1 или iOS 18.2, Apple Intelligence будет автоматически активирована с установкой iOS 18.3. Можно отключить ее в «Настройках».

Безопасность и исправления

Как и в большинстве обновлений Apple, iOS 18.3 содержит исправления багов и обновления безопасности, что делает обновление обязательным для всех пользователей iPhone и других устройств Apple.