Генеральный директор inDrive Арсен Томский стремится пересмотреть основы капитализма

Арсен Томский, генеральный директор компании inDrive, встал на путь к успеху после перелома носа. В канун Нового года 1997 года он отправился встретиться с друзьями в окрестностях своего родного города Якутска, самого холодного города в мире, расположенного на северо-востоке Сибири. Ему удалось поймать такси, когда трое парней нагло отняли его. «Между нами завязалась драка,» вспоминает Томский, которому сейчас 51 год, смеясь. «Меня сильно избили, сломали нос и порвали куртку.»

Смирившись с поражением, Томский вернулся домой, подлатался и отправился на вечеринку к другому другу поближе к дому. Этот инцидент меньше говорит о его личной отваге — «Я типичный технический гик,» смеется он, — чем о том, насколько острой была проблема общественного транспорта в Якутске, где таксисты часто поднимали цены при -60°C (-76°F), что нередко приводило к дракам. Реклама

Тем не менее, это происшествие засело в памяти Томского и стало для него настоящей одержимостью. Его воспитание проходило в атмосфере несправедливости. Почему он вырос в доме, страдающем от домашнего насилия? Почему он стеснялся тяжелого заикания, которым пользовались школьные хулиганы? Почему он был рожден в этом морозном городе, менее чем в 300 милях от полярного круга, с ограниченными возможностями для начинающего предпринимателя? Почему просто поймать такси могло обернуться серьёзной травмой?

«С первого дня это была история борьбы с несправедливостью,» говорит он. «Это то, что действительно мотивирует меня, ведь в моей жизни было много несправедливостей.»

Томский не был единственным, кого возмущала сложившаяся ситуация. В зиме 2012 года, когда таксисты Якутска повысили свои тарифы на 50%, группа студентов создала онлайн-доску, где пассажиры могли оставлять заявки на поездки, автовладельцы предлагать транспорт, а обе стороны могли согласовывать тарифы. Вскоре около 50 000 человек из населения города в 280 000 воспользовались этим блогом. «Это было абсолютным социальным феноменом,» говорит Томский.

Для Томского, который уже управлял ведущей цифровой медиа-компанией Якутска, Sinet Group, потенциал был очевиден, и он связался со студентами для предложения бизнеса. inDrive, изначально означавшее «Независимые Водители», появилось через год, следуя тем же принципам.

В отличие от других сервисов заказа такси, таких как Uber, DiDi, и Grab, inDrive не автоматически сопоставляет пассажиров и водителей. Вместо этого пассажиры вводят свое место отправления и назначения, а водители делают ставки на тариф. Пассажиры могут выбирать из добровольных водителей, основываясь на различных критериях: цена, расстояние, рейтинг звёзд и модель автомобиля. Это позволяет людям диктовать цены вместо алгоритмов, и у водителей и пассажиров больше свободы при выборе поездок.

Водители для обычных приложений для вызова такси обычно не видят конечную точку и тариф до своей следующей бронировки. И если они отказываются от поездки, их могут понизить в приоритете или даже лишить возможности работать в дальнейшем. Поэтому свобода делать ставки и выбирать клиентов в сочетании с более низкими комиссиями делает inDrive особенно популярным среди водителей, что, в свою очередь, открывает больше возможностей для пассажиров.

С момента своего скромного начала на отдалённых территориях, inDrive сейчас распространился на 888 городов в 48 странах, включая Майами в США, и насчитывает 3000 сотрудников в 24 международных офисах. С более чем 200 миллионами загрузок, это второе по популярности приложение для мобильности в мире после Uber. После инвестиционного раунда в $150 миллионов в 2021 году, компания достигла статуса «единорога», оцененного в $1.23 миллиарда. С тех пор, доходы компании увеличились в шесть раз, и inDrive является операционно положительной. В 2025 году, «мы станем чисто прибыльной компанией,» говорит Томский.

Однако Томский планирует не просто уравновесить книги. Его беспокоит высокая степень влияния, оказываемого такими компаниями, как Meta, X, Facebook, и OpenAI, на современное общество, и он желает проложить новый путь в предпринимательстве. «Если главной целью этих технологических компаний является прибыль, это может быть небезопасно,» утверждает он, «это может быть действительно опасно.»

Томский настаивает, что inDrive не является социальным предприятием, добавляя, что он может провести IPO однажды, хотя считает, что это «очень захватывающий эксперимент» — построить «большую, очень успешную компанию на менее материалистичной идее.» Если он добьётся успеха, «я верю, многие другие предприниматели и компании повторят это,» говорит он. «Если некоторые из них достигнут успеха, у нас появится хороший шанс изобрести новый вид технологического предпринимательства, который изменит траекторию современного капитализма. Это моя цель.»

Это дерзкая ставка для фирмы, о которой большинство американцев ни разу не слышало. Однако такая анонимность частично запланирована. Международная экспансия inDrive целенаправленно ориентировалась на малообслуживаемые рынки по Центральной Азии, Африке и Латинской Америке, сосредотачиваясь на меньших городах, таких как Астана в Казахстане, Аруша в Танзании, и, иронично, Uberlândia в Бразилии. «Когда мы выбираем, куда идти, основным критерием является наличие несправедливости,» говорит Томский.

Эксперты отрасли считают это умным ходом. Поскольку совместное использование поездок крайне локально, это относительно простой бизнес для вхождения; все, что вам нужно, — это нанять пару сотен водителей на любом месте, где пассажиры недовольны текущими предложениями. Сравните это с бизнесом в области краткосрочного обмена недвижимостью, как Airbnb, чьи конкуренты должны почти сразу стать глобальными.

Тем не менее, если бы inDrive сразу пришел в крупные города, крупные игроки, вероятно, просто снизили бы свои цены и вытеснили его из рынка. Но, сосредоточившись на отдельных, недостаточно обслуживаемых рынках, Томский сумел незаметно развивать inDrive, не беспокоя крупных конкурентов.

«Они играли вокруг границ,» говорит Джеффри Товсон, инвестор и бизнес-консультант. «Если бы они вошли в Кремниевую долину и сразу снизили цены, существующие игроки могли бы их подобрать и сильно затруднить.»

Когда Томский все же решил попробовать себя в крупных городах, успех был незначительным. В 2018 году inDrive запустил пилотный проект в Нью-Йорке, но вскоре закрыл его из-за волны мошеннических операций с кредитными картами. Это был опыт обучения для Томского, который выбрал Майами для своего следующего американского проекта в 2023 году из-за культурного пересечения с Латинской Америкой, где inDrive уже был очень успешен. Майами «это не большой город для нас, но он прибыльный,» говорит Томский. «Мы можем тестировать новые функции и инновации. Но пока мы не планируем расширяться в США, потому что это очень дорогой рынок.»

И нельзя забывать о нации, которая в настоящее время вовлечена в новую холодную войну против родины Томского. Как же компания, которая ставит целью борьбу с несправедливостью, функционирует в России после бессмысленного вторжения Владимира Путина в Украину в феврале 2022 года? На самом деле, она не может и не делает этого.

В ответ на первую полномасштабную войну в Европе со времен Второй мировой, inDrive свернула свои операции в России и избавилась от своего местного бизнеса. Более 1 000 сотрудников, работающих в Якутске и Москве, были предложены возможности переезда в офисы на Кипре или Казахстане. Томский даже получил гражданство последнего после отказа от своего российского гражданства.

«До этого момента я думал, что мы можем малыми шагами изменить жизнь в России, несмотря на то, что это очень коррумпированное государство,» говорит он. «Но когда началась война, это был действительно сильный шок. Я не мог поверить в это, и мы сразу решили уйти. Я сделал несколько антивоенных заявлений, и теперь мне небезопасно ездить на родину. Это очень грустно.»

Помимо личной оторванности, Томского беспокоит знание того, что конфликт и вызванные им санкции сделали практически невозможным появление другой глобально успешной компании из его родной страны, такой как inDrive. Другие его медийные компании были также вынуждены закрыться в 2022 году.

«Сейчас абсолютно невозможно вести действительно независимые медиа в России,» говорит он, пожимая плечами. «Это и огромный отток мозгов из страны. Это также изменило ценности людей, и вся национальная идея стала очень агрессивной. Я надеюсь, все изменится, потому что Россия — это красивая страна с очень талантливыми людьми. Это не хорошо для России, и, конечно, мы надеемся на мир.»

В эпоху, когда технологические магнаты бесстыдно угодничают авторитарным лидерам, позиция Томского свежа. Однако он говорит, что это также выгодный бизнес. Преимущества борьбы с несправедливостью как «супер миссии», по его словам, тройны: Во-первых, это способствует более эмоциональной связи с пользователями. Во-вторых, это налаживает лучшие связи с местными правительствами, медиа, влиятельными личностями и так далее. В-третьих, это действительно мотивирует вашу команду.

«Когда вы делаете такие вещи, у вас выделяется окситоцин, гормон счастья, и люди начинают чувствовать себя счастливее,» говорит он. «Главная цель в жизни — быть счастливым, так что я использовал это, и это действительно мотивирует меня тоже. Потому что я не хочу работать только ради дохода. Я начал свою карьеру как инженер-программист, и всю жизнь мне были безразличны деньги. Самая дорогая вещь, которую я имею, это мой MacBook.»

Это стратегия, которая, кажется, работает для inDrive, который диверсифицировал свои услуги за пределами мобильности, включив финансовые услуги с inDrive Money, и другие городские услуги, такие как уборка и ремонт дома. В конце декабря компания также вошла в продуктовый бизнес в Пакистане.

Тем не менее, эксперты расходятся во мнении относительно того, действительно ли бизнес-модель inDrive столь революционна, как утверждает Томский. В конце концов, структура затрат останется той же, что и у Uber: водителю все еще приходится оплачивать автомобиль, бензин и страховку. Трудно сказать, насколько успех inDrive обусловлен умной нацеливанностью на недостаточно обслуживаемые рынки или простым фактом более низких комиссий, вместо разрушения устоев капитализма, ориентированного на прибыль.

«Что здесь настоящая бизнес-модель? И действительно ли это является изменяющим игру фактором? Мне это не ясно,» говорит Товсон. «Мне это нравится, но я не уверен, что это действительно меняет цифры.»

Томский готов предоставить своим клиентам возможность ответить на этот вопрос, хотя он также вкладывает свои деньги в благотворительные инициативы. Он планирует направить почти все своё личное состояние в некоммерческие проекты, у него в процессе реализации девять из них, включая университет в Казахстане и инициативу по ИТ-обучению в Африке. Одна инициатива особенно близка к сердцу Томского — Ayta.AI, который помогает людям с заиканиями звучать естественно в видеозвонках. Общий способ для заикающихся людей прорвать речевые трудности — попробовать шептать или петь слова, но многие чувствуют себя неуверенно, делая это в профессиональных условиях. Программное обеспечение Ayta.AI распознает, когда используются эти методы, и изменяет язык для звучания как обычная речь.

«Наш следующий шаг, вероятно, — создать портативное устройство, чтобы люди с заиканиями могли [использовать технологию при покупке кофе],» говорит он. «Я также хочу основать научно-исследовательский центр и надеюсь, что мы найдем решение, чтобы полностью устранить заикания.»

Это способ использования ИИ для улучшения человеческого опыта, в отношении которого Томский является осторожным сторонником. Он считает, что это означает «начало перехода людей в новую цифровую вселенную,» говорит он. «В следующие 100 лет мы будем двигаться туда шаг за шагом. Потому что сейчас мы существа в теле обезьяны, и мы не живем долго. Чтобы полностью реализовать потенциал души и разума, кое-кто перейдет в эту цифровую вселенную, и ИИ поможет ускорить и организовать это. Но, конечно, существуют некоторые очевидные риски и угрозы, и эта область должна регулироваться.»

Это экзистенциальное обсуждение, которое Томский никогда не представлял себе, начавший с перевязывания ран на новогоднем празднике в Якутске — вечеринке, на которую он даже не хотел идти. Но если его жизнь после этого момента пошла по неожиданному пути, успешный бизнес — не единственная причина, почему тот вечер запомнился ему. «В ту ночь я встретил свою будущую жену,» смеётся он.

«Она была заинтригована моими повязками на лице,» предполагает он, «а я был тем единственным трезвым парнем той ночью!» Или, возможно, это был блеск вдохновения в его глазах.

Источник: Time