Google даст IT-администраторам больше контроля над использованием расширений Chrome на работе

28.01.2025
Google даст IT-администраторам больше контроля над использованием расширений Chrome на работе Google даст IT-администраторам больше контроля над использованием расширений Chrome на работе

Запуск Chrome Web Store для корпоративных клиентов

Google официально запустила Chrome Web Store для корпоративных клиентов, предоставив ИТ-администраторам компаний больше контроля над тем, какие расширения браузера могут использовать сотрудники.

Основные особенности:

  • Кастомизация расширений: Новый магазин позволяет организациям создавать списки предварительно одобренных расширений Chrome для сотрудников, что помогает снизить риски, связанные с вредоносными расширениями.
  • Инструменты управления: Встроенные в админ-панель инструменты показывают рейтинг риска для расширений, обеспечивая лучшую видимость возможных угроз.
  • Безопасность: Функция использует инструменты безопасности Google, предлагая телеметрию в реальном времени и оценку рисков, предоставляя администраторам детализированные данные об использовании расширений.

Преимущества:

  • Контроль и видимость: Управление расширениями дает бизнесу больше контроля и видимости, что позволяет безопасно и эффективно использовать весь потенциал расширений Chrome.
  • Кастомизация интерфейса: Корпоративные магазины могут быть настроены с учетом бренда компании, включая логотипы и объявления, что улучшает пользовательский опыт сотрудников.
  • Удаленное управление: Администраторы могут дистанционно удалять расширения из систем пользователей, что сокращает количество запросов к ИТ-отделу.

Доступность:

Новый Chrome Web Store доступен бесплатно для пользователей Chrome Enterprise Core и Chrome Enterprise Premium.

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Источник: TechRadar

ПульсХаб
Опубликовано
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