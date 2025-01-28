Google даст IT-администраторам больше контроля над использованием расширений Chrome на работе

Запуск Chrome Web Store для корпоративных клиентов
Google официально запустила Chrome Web Store для корпоративных клиентов, предоставив ИТ-администраторам компаний больше контроля над тем, какие расширения браузера могут использовать сотрудники.
Основные особенности:
- Кастомизация расширений: Новый магазин позволяет организациям создавать списки предварительно одобренных расширений Chrome для сотрудников, что помогает снизить риски, связанные с вредоносными расширениями.
- Инструменты управления: Встроенные в админ-панель инструменты показывают рейтинг риска для расширений, обеспечивая лучшую видимость возможных угроз.
- Безопасность: Функция использует инструменты безопасности Google, предлагая телеметрию в реальном времени и оценку рисков, предоставляя администраторам детализированные данные об использовании расширений.
Преимущества:
- Контроль и видимость: Управление расширениями дает бизнесу больше контроля и видимости, что позволяет безопасно и эффективно использовать весь потенциал расширений Chrome.
- Кастомизация интерфейса: Корпоративные магазины могут быть настроены с учетом бренда компании, включая логотипы и объявления, что улучшает пользовательский опыт сотрудников.
- Удаленное управление: Администраторы могут дистанционно удалять расширения из систем пользователей, что сокращает количество запросов к ИТ-отделу.
Доступность:
Новый Chrome Web Store доступен бесплатно для пользователей Chrome Enterprise Core и Chrome Enterprise Premium.
Источник: TechRadar