Google даст IT-администраторам больше контроля над использованием расширений Chrome на работе

Запуск Chrome Web Store для корпоративных клиентов

Google официально запустила Chrome Web Store для корпоративных клиентов, предоставив ИТ-администраторам компаний больше контроля над тем, какие расширения браузера могут использовать сотрудники.

Основные особенности:

Кастомизация расширений: Новый магазин позволяет организациям создавать списки предварительно одобренных расширений Chrome для сотрудников, что помогает снизить риски, связанные с вредоносными расширениями.

Новый магазин позволяет организациям создавать списки предварительно одобренных расширений Chrome для сотрудников, что помогает снизить риски, связанные с вредоносными расширениями. Инструменты управления: Встроенные в админ-панель инструменты показывают рейтинг риска для расширений, обеспечивая лучшую видимость возможных угроз.

Встроенные в админ-панель инструменты показывают рейтинг риска для расширений, обеспечивая лучшую видимость возможных угроз. Безопасность: Функция использует инструменты безопасности Google, предлагая телеметрию в реальном времени и оценку рисков, предоставляя администраторам детализированные данные об использовании расширений.

Преимущества:

Контроль и видимость: Управление расширениями дает бизнесу больше контроля и видимости, что позволяет безопасно и эффективно использовать весь потенциал расширений Chrome.

Управление расширениями дает бизнесу больше контроля и видимости, что позволяет безопасно и эффективно использовать весь потенциал расширений Chrome. Кастомизация интерфейса: Корпоративные магазины могут быть настроены с учетом бренда компании, включая логотипы и объявления, что улучшает пользовательский опыт сотрудников.

Корпоративные магазины могут быть настроены с учетом бренда компании, включая логотипы и объявления, что улучшает пользовательский опыт сотрудников. Удаленное управление: Администраторы могут дистанционно удалять расширения из систем пользователей, что сокращает количество запросов к ИТ-отделу.

Доступность:

Новый Chrome Web Store доступен бесплатно для пользователей Chrome Enterprise Core и Chrome Enterprise Premium. Реклама

Источник: TechRadar