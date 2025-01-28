Министр иностранных дел Дании Расмуссен: Трампу не удастся приобрести Гренландию.

Глава внешнеполитического ведомства Дании, Ларс Лекке Расмуссен, подчеркнул, что Соединённые Штаты не смогут взять Гренландию под свой контроль, как планировал американский лидер Дональд Трамп.

— Гренландия останется под контролем её народа, — отметил Расмуссен, подчеркнув право гренландцев на самоопределение в международном контексте. Реклама

Ранее стало известно, что правительство Дании обратилось к Европейскому Союзу и НАТО с просьбой не реагировать на заявления президента США. В ответ на высказывания Трампа, в которых он выразил желание присоединить Гренландию к США, был принят так называемый «обет молчания».

Стоит напомнить, что в январе Трамп открыто заявил о своём намерении сделать Гренландию частью Соединённых Штатов. Эта инициатива вызвала общественный резонанс и неоднозначную реакцию международного сообщества.

Интересно отметить, что Гренландия до 1953 года находилась в статусе колонии Дании, а в 2009 году получила автономию и право на самоуправление, оставаясь, однако, в составе датского королевства.