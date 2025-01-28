Признание обысков ФБР без ордера неконституционными

После многолетних судебных разбирательств федеральный суд признал неконституционными обыски, проводимые ФБР в отношении коммуникаций граждан США, собранных в соответствии с Разделом 702 Закона о наблюдении за иностранными разведками (FISA). В вынесенном на прошлой неделе постановлении окружной судья США ЛаШанн ДеАрси Холл постановила, что такие «задние двери» нарушают Четвертую поправку.

Это решение было принято в рамках дела, связанного с Агроном Хасбайрами, постоянным жителем США, арестованным в 2011 году по обвинению в намерении присоединиться к террористической организации в Пакистане. Однако правительство не сообщило, что часть его дела была основана на электронных письмах, полученных без ордера в рамках Раздела 702 FISA. Реклама

Апелляционный суд в 2020 году признал, что такие обыски могут быть неконституционными, однако теперь это стало официальным. Судья ДеАрси Холл пришла к выводу, что обыски ФБР в данных США без ордера являются «необоснованными» согласно Четвертой поправке:

Хотя коммуникации лиц, находящихся в США, могут попасть под перехват, случайно или непреднамеренно, позволение проводить обыски без ордера тех же данных, которые Раздел 702 специально предназначен для обхода, было бы парадоксально. Попустительствовать такой практике означало бы превращение Раздела 702 в инструмент правоохранительных органов для проведения «задневоротных обысков», которые обходят Четвертую поправку.

Конгресс продлил действие Раздела 702 FISA в прошлом году, и он истекает в 2026 году. EFF призывает законодателей создать «законодательное требование к ордеру, чтобы разведывательное сообщество не продолжало нарушать конституционно защищенные права на приватные коммуникации».

Источник: TheVerge