Приложение ‘Explode’ позволяет отправлять исчезающие фото в iMessage.

Приложение Explode предоставляет пользователям возможность отправлять исчезающие фото в iMessage, так же как это реализовано в таких приложениях, как Snapchat и WhatsApp.

Создатель приложений для анонимного опроса tbh и комплиментов Gas, Никита Бир, запустил приложение Explode в начале этого месяца. Это приложение позволяет отправлять исчезающие фото и текстовые сообщения в iMessage. Реклама

В то время как функция исчезающих фото популярна в Snapchat, WhatsApp и Instagram, в iMessage от Apple она пока отсутствует. Однако приложение Explode предоставляет возможность отправки исчезающих фото через iMessage.

Как сообщает TechCrunch, Explode работает как мини-приложение внутри iMessage, позволяя отправлять тексты и фото, которые исчезают после просмотра. Сообщения «взрываются» и исчезают после однократного просмотра получателем.

Причем, для работы функции исчезающих сообщений получателю не обязательно иметь приложение Explode на своем устройстве. Также приложение запрещает делать скриншоты сообщений.

Для использования Explode необходимо указать номер телефона и имя, после чего добавить приложение в iMessage. После настройки отправка исчезающего сообщения проста.

Пользователи могут сделать новый снимок или выбрать уже имеющийся из галереи, установить время отображения от одной до десяти секунд и отправить его. Приложение позволяет добавлять текст, рисунки или создавать сообщения только из текста с пустым фоном.

Получатель нажимает на сообщение, и после окончания таймера изображение драматично разбивается на фрагменты и исчезает окончательно — эффектно и уникально. Пользователям, желающим улучшить свой опыт, доступна премиум-подписка.

Кроме основных функций, приложение Explode предлагает страницу истории, где пользователи могут видеть пикселизированные превью отправленных фото и отслеживать, кто посмотрел изображения.

Explode можно бесплатно скачать, однако пользователи могут выбрать Explode+ за $39.99 в год или $7.99 в месяц для доступа ко всем дополнительным функциям. Платные подписчики получают уведомления о скриншотах, могут полностью блокировать их, проигрывать ранее отправленные фото и блокировать просмотр фото после отправки.