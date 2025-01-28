Зарядные станции в США: последние новости о развитии инфраструктуры для электромобилей

Состояние зарядной инфраструктуры для электромобилей в Северной Америке напоминает борьбу за стандарты зарядки смартфонов, но здесь речь идет о гораздо более дорогом оборудовании. В настоящее время, подобно USB-C и телефонам на Android, штекер Combined Charging System (CCS, Type 1) используется на большем количестве автомобилей. Тем временем разъем Tesla долгое время сравнивали с кабелем Lightning от Apple.

Однако, в отличие от Apple, которая в итоге перешла на USB-C, Tesla открыла свой разъем и переименовала его в Североамериканский стандарт зарядки (NACS), стремясь вытеснить CCS. Реклама

И это работает: новый порт NACS стандартизируется организацией SAE International, и сегодня практически все автопроизводители, включая Ford, GM, Toyota, Rivian, Volvo, Polestar, Nissan, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, Fisker, Hyundai, Stellantis, Volkswagen и BMW, подписались на его использование. Новые автомобили с разъемом NACS находятся в стадии подготовки, однако их выпуск, вероятно, начнется не ранее 2026 года.

Тем временем, в Европе вопрос стандартизации был решен выбором в пользу CCS2. На данный момент владельцы электромобилей, таких как Tesla Model Y, Kia EV6 и Nissan Leaf (с устаревающим разъемом CHAdeMO), в США пока вынуждены искать подходящие станции или адаптеры и надеяться, что все будет в рабочем состоянии. Однако ситуация скоро должна упроститься.

Для решения этих проблем федеральное правительство выделило 7,5 миллиардов долларов на финансирование операторов зарядных сетей для создания надежной инфраструктуры для электромобилей.

Северная Америка может стать прекрасным и удобным местом для владения электромобилем, но сколько времени на это потребуется? Узнать об этом больше можно, регулярно читая новости о зарядке электромобилей здесь. Возвращайтесь и «подключайтесь».

Источник: TheVerge