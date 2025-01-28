Ретро-наушники и колонки от AIAIAI и Brain Dead: стильные возвращения в 80-е

Уникальные наушники и динамики в коллаборации с Brain Dead

Ограниченная серия наушников Tracks в сотрудничестве с Brain Dead

Еще более ограниченная серия беспроводных студийных мониторов Unit-4

Цена наушников — $70 / £60; динамиков — $400 / £330

Если взглянуть на изображение выше, можно подумать, что нас перенесли в клуб из 80-х с тематикой научной фантастики. Однако эти наушники максимально современные. Реклама

Наушники — это новая, лимитированная версия наушников Tracks от AIAIAI, созданная в сотрудничестве с креативным брендом моды Brain Dead. AIAIAI уже работали с ними ранее, и их совместная коллекция была раскуплена за считанные минуты. Есть и подходящий динамик — «весьма ограниченный выпуск» AIAIAI Unit-4 студийного монитора.

Что предлагает это креативное сотрудничество?

Как и многие совместные проекты брендов, здесь представлены уже существующие продукты, получившие новый облик. И это совсем не плохо. Наушники Tracks могут напоминать оранжевые наушники с первых кассетных плееров Walkman 80-х, но их звук на порядок лучше благодаря 40-мм динамикам, получившим признание за глубокие басы.

Та же история и с Unit-4, которые были отмечены аудиоспециалистами: это отличные студийные мониторы ближнего поля с низким уровнем задержки беспроводного соединения, выделяющимся на фоне конкурентов (это, можно сказать, специализация AIAIAI, которая также производит похожие наушники для диджеев).

Цель сотрудничества — подчеркнуть богатую музыкальную культуру Лос-Анджелеса, а на мероприятии в честь запуска все поступления были направлены в Калифорнийский фонд борьбы с пожарами. Для тех, кто не смог присутствовать лично, выпускается сборник, средства от которого также пойдут на благотворительные цели.

Версии Tracks и Unit-4 от Brain Dead будут доступны в AIAIAI, Brain Dead и у отдельных ритейлеров с 28 января. Tracks можно будет купить за $70 / £60 / около AU$111, а Unit-4 за $400 / £330 / около AU$635.

Источник: TechRadar