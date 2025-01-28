Новые ультракороткофокусные 4K проекторы Epson: яркость и кинотеатр дома до 160 дюймов

3-LCD короткофокусные лазерные проекторы с 4K UHD и HDR10/10+

Доступны в Великобритании; данные о доступности в США и Австралии отсутствуют

Стоимость: £4,500

Epson представила два новых короткофокусных лазерных проектора серии «4K Pro-UHD», модели EH-QS100W и EH-QS100B.

Как и Epson LS12000, которая является лучшим выбором среди 4K проекторов, новые модели используют тройную LCD лазерную технологию от Epson, используя отдельные панели для красного, зеленого и синего цветов. Epson утверждает, что это обеспечивает лучшую яркость цветов по сравнению с одночиповыми DLP проекторами. Яркость обеих моделей достигает 4,500 люмен, и они могут проецировать изображения размером до 160 дюймов. Реклама

Модели одинаковы за исключением цвета: EH-QS100W выполнена в белом цвете, а EH-QS100B — в черном.

Основные характеристики и цена проекторов Epson EH-QS100W и EH-QS100B

Проекторы оснащены системой обработки 4K Pro-UHD от Epson и имеют динамическую контрастность 5,000,000:1 для глубоких черных оттенков и улучшенной детализации в тенях. Обработка также включает интерполяцию кадров, поддерживают HDR10/10+ и обладают динамическим тоновым отображением.

Лазерный источник света имеет заявленный срок службы 20,000 часов, и Epson утверждает, что проекторы обладают «почти мгновенным» временем разогрева и охлаждения, что снижает энергопотребление.

Одной из ключевых особенностей является полный IP-контроль, позволяющий управлять проектором вместе с другими домашними системами, такими как освещение и звуковое оборудование, для создания целостного домашнего развлекательного опыта. Совместим с системами Crestron и Control4, и оборудован разъемами RS232 и Ethernet.

Обе модели уже доступны в Великобритании по цене £4,500 (около $5,601 / AU$8,958), но информация о планах выпуска в США и Австралии отсутствует.

Источник: TechRadar