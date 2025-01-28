Минюст массово увольняет сотрудников, участвовавших в делах против Трампа.

ВАШИНГТОН — Министерство юстиции заявило в понедельник, что уволило более десятка сотрудников, которые участвовали в уголовных расследованиях в отношении президента Дональда Трампа. Это стремительное решение указывает на готовность к преследованию юристов, вовлеченных в эти расследования, и демонстрирует намерение действовать в интересах президента.

Внезапное увольнение, направленное против карьерных прокуроров, работавших в команде специального прокурора Джека Смита, является последним признаком потрясений в министерстве и связано с решимостью администрации избавиться от сотрудников, которых считают нелояльными к президенту. Реклама

Это беспрецедентное действие, вслед за назначением новых должностей для нескольких высокопоставленных карьерных специалистов, было предпринято несмотря на то, что традиционно рядовые прокуроры остаются в министерстве вне зависимости от перемен президентской администрации и не наказываются за участие в деликатных расследованиях. Увольнения вступают в силу немедленно.

«Сегодня исполняющий обязанности генерального прокурора Джеймс МакХенри уволил ряд сотрудников Министерства юстиции, занимавших важные роли в преследовании президента Трампа», — говорится в заявлении должностного лица министерства. «В свете их действий исполняющий обязанности генерального прокурора не может доверить этим людям помощь в добросовестном исполнении президентской программы. Это действие соответствует миссии по прекращению использования государства в личных целях».

Пока не ясно, какие именно прокуроры попали под действие этого указа или сколько из них, кто работал над расследованиями связанных с Трампом дел, всё ещё остаются на службе в министерстве после того, как Трамп вступил в должность на прошлой неделе.

Это действие стало последней попыткой обернуть ситуацию с уголовными расследованиями, которые в течение многих лет бросали тень на Трампа и приводили к отдельным обвинениям, которые не доходили до суда и в итоге были отозваны.

В свой первый день на посту Трамп выдал массовые прощения и помилования более чем 1500 сторонникам, обвинённым в беспорядках 6 января в Капитолии США, включая тех, кто был признан виновным в насильственных нападениях на полицию, а также лидеров экстремистских групп, осуждённых за неудачные заговоры по удержанию власти республиканцами.

Трамп давно стремился к контролю над Министерством юстиции, которое проводило расследования против него как в его первый срок, так и в течение последних четырех лет при прежнем генеральном прокуроре Меррике Гарленде. Он неоднократно заявлял, что ожидает лояльности от правоохранительных органов, которые обучены ставить факты, доказательства и закон выше политики. В стремлении поставить близких союзников на ключевые позиции он заменил своего первого директора ФБР, Кристофера Рея, лоялистом Кашем Пателем.

Избранная Трампом на должность генерального прокурора Пэм Бонди на своем слушании по утверждению заявила, что не будет заниматься политикой, но не исключила возможность расследований против противников Трампа, таких как Смит.

Смит покинул министерство ранее в этом месяце после подачи двухтомного отчёта по двойным расследованиям касательно попыток Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года и его хранения секретных документов на своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. По меньшей мере ещё один ключевой член команды, Джей Брэтт, также ушёл в отставку в этом месяце после работы в качестве ведущего прокурора по делу о секретных документах.

Оба дела — о вмешательстве в выборы и о секретных документах — были отозваны командой Смита после победы Трампа на президентских выборах в ноябре, в соответствии с давней политикой Министерства юстиции.

Источник: Time