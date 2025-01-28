Десятки высокопоставленных сотрудников USAID отправлены в отпуск

ВАШИНГТОН — В понедельник на время расследования были отстранены от работы как минимум 56 старших сотрудников ведущего агентства США по оказанию помощи и развитию. Такое решение связано с подозрениями в попытке воспрепятствовать выполнению распоряжений президента Дональда Трампа.

Текущий и бывший сотрудники Агентства США по международному развитию подтвердили причину принятого решения, попросив не раскрывать их имена из опасения возможных репрессий. Реклама

По словам сотрудников, также произошло сокращение нескольких сотен подрядчиков, расположенных в Вашингтоне и других местах.

Это событие последовало за исполнительным указом Трампа, который на прошлой неделе установил широкую 90-дневную приостановку большинства программ иностранной помощи США, распределяемых через Государственный департамент.

Из-за этой заморозки тысячи гуманитарных, развивающих и охранных программ, финансируемых США по всему миру, прекратили работу или готовились к этому. Из-за отсутствия средств на оплату труда сотрудники благотворительных организаций были уволены.

Внутреннее уведомление USAID, отправленное поздно вечером в понедельник и полученное Associated Press, сообщило, что исполняющий обязанности нового администратора Джейсон Грей выявил «ряд действий в USAID, которые, по всей видимости, предназначены для обхода исполнительных указов президента и воли американского народа».

«В связи с этим мы отправили ряд сотрудников USAID в административный отпуск с полной оплатой труда и пособиями до дальнейшего извещения, пока мы завершаем анализ этих действий», — написал Грей.

Трамп подписал множество исполнительных указов с момента вступления в должность неделю назад, но уведомление не уточняло, какие именно указы могли нарушить сотрудники.

Отстраненные старшие сотрудники агентства были опытными работниками, которые служили при нескольких администрациях, включая администрацию Трампа, отметил бывший сотрудник USAID.

До того как эти сотрудники были временно освобождены от работы в понедельник, они активно пытались помочь организациям, финансируемым США, справиться с новой заморозкой финансирования и добивались исключений для продолжения мероприятий по жизненно важным направлениям — от обеспечения доступа к чистой воде для беженцев в Судане до продолжения мониторинга птичьего гриппа на мировом уровне, отметил экс-сотрудник.

Госсекретарь Марко Рубио выделил из заморозки иностранной помощи только программы экстренной продовольственной помощи и военную поддержку Израилю и Египту.

Администрация Трампа и законодатели от Республиканской партии, многие из которых скептически относятся к необходимости иностранной помощи и хотят, чтобы другие страны больше платили, заявляют, что намерены пересмотреть каждую программу иностранной помощи, чтобы определить, соответствует ли она интересам США, и устранить те, что считаются расточительными или воплощают либеральные социальные идеи.

Источник: Time