DeepSeek AI прогнозирует рост XRP до $5 и биткоина до $500,000 к 2025 году.

Рынок криптовалют известен своей волатильностью, и XRP остается одним из наиболее отслеживаемых цифровых активов. Исторически сложилось так, что альткоины, подобные XRP, часто следуют за движениями биткойна на рынке, что усиливает спекуляции относительно их будущего.

DeepSeek AI, платформа предиктивной аналитики, внесла свой вклад в обсуждение, представив прогнозы для XRP и биткойна на 2025 год. Используя передовые технологии, такие как машинное обучение, анализ настроений и экономические данные, платформа стремится предоставить представление о будущем этих цифровых активов. Реклама

Прогнозы по XRP

DeepSeek AI обратил внимание на юридическую ситуацию Ripple, темпы внедрения платформы «On-Demand Liquidity» (ODL) и общие рыночные тенденции для разработки прогнозов. По оценкам DeepSeek AI, к концу 2025 года XRP может торговаться в диапазоне от 3,50 до 5,00 долларов. Положительное разрешение юридического дела Ripple ожидается как фактор, который укрепит доверие инвесторов и приведет к институциональному принятию, причем модель оценивает вероятность положительного исхода в 70%.

Дополнительно, увеличение использования ODL платформы Ripple финансовыми учреждениями может повысить спрос на XRP, что поднимет его стоимость. Общее рыночное настроение, которое зависит от производительности биткойна и глобальных экономических условий, также сыграет важную роль в определении траектории цены XRP.

Прогнозы по биткойну на 2025 год: три возможных сценария

Биткойн, доминирующая криптовалюта на рынке, также становится объектом прогнозов DeepSeek AI. Платформа рассматривает три возможных сценария для биткойна в 2025 году. В базовом сценарии биткойн ожидается в диапазоне от 100,000 до 150,000 долларов.

В случае благоприятного сценария «гипербиткойнизации» цена может достигнуть 350,000 долларов. В рамках черного лебедя, цена биткойна может достичь пика в 500,000 долларов. Эти прогнозы отражают оптимизм по поводу увеличения институционального принятия и растущего признания блокчейна в глобальной финансовой системе.

Регулятивные и экономические факторы формируют перспективы криптовалют

Недавняя рыночная активность дает контекст этим прогнозам. Биткойн поднялся на 5,74% до 103,000 долларов после потери стоимости капитализации на 130 миллиардов долларов. Это снижение было вызвано опасениями инвесторов по поводу низкозатратной AI-модели из Китая, которая угрожает лидерам в секторе искусственного интеллекта. Несмотря на эти вызовы, оптимистичные прогнозы DeepSeek AI сигналы доверия в долгосрочные перспективы криптовалют, таких как биткойн и XRP.

По мере роста рынка криптовалют ясность в регулировании, институциональный интерес и макроэкономические тенденции остаются ключевыми факторами. Инвесторы будут внимательно следить за этими событиями, особенно в свете бычьих ожиданий DeepSeek AI на 2025 год.

Конкуренция китайских разработчиков

Между тем, рост DeepSeek нарушил мировые рынки и вызвал переоценку будущего искусственного интеллекта. DeepSeek превзошел ChatGPT, став самым загружаемым приложением в США, несмотря на то, что разработка стоила менее 6 миллионов долларов, что значительно дешевле конкурентов.

Открытый исходный код приложения и использование доступного оборудования вызвали обеспокоенность по поводу устойчивости дорогих AI-проектов. Несмотря на падение акций американских технологических компаний, успех DeepSeek подчеркивает растущую конкуренцию со стороны китайских разработчиков, которые продолжают находить способы инноваций, несмотря на ограничения на продвинутые американские чипы. Долгосрочные последствия остаются неопределенными.

Источник: Financemagnates