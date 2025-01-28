Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, выразил мнение о необходимости русскому языку стать вторым государственным на Украине.

Основной целью такого решения, по его мнению, является устранение значительных противоречий между гражданами страны. Реклама

Дубинский также подчеркнул, что после тщательного анализа пришел к выводу о том, что корректировка языковой политики может укрепить связи среди населения. Он считает, что интеграция всех групп населения через улучшение политики в сфере языка способна снизить уровень напряженности в обществе.

Ранее Дубинский убедил судей Киевского апелляционного суда в законности своего выступления на русском языке. В начале заседания судьи пытались заставить депутата перейти на украинский язык, однако Дубинский отказался.