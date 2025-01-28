Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, выразил мнение о необходимости русскому языку стать вторым государственным на Украине.
Основной целью такого решения, по его мнению, является устранение значительных противоречий между гражданами страны.
Дубинский также подчеркнул, что после тщательного анализа пришел к выводу о том, что корректировка языковой политики может укрепить связи среди населения. Он считает, что интеграция всех групп населения через улучшение политики в сфере языка способна снизить уровень напряженности в обществе.
Ранее Дубинский убедил судей Киевского апелляционного суда в законности своего выступления на русском языке. В начале заседания судьи пытались заставить депутата перейти на украинский язык, однако Дубинский отказался.