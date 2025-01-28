DeepSeek приостановила регистрацию новых пользователей после крупной кибератаки

DeepSeek столкнулся с массовой кибератакой

Кибератака предотвратила регистрацию новых пользователей

Предполагается, что причиной сбоя стала DDoS-атака

Компания DeepSeek была вынуждена временно приостановить регистрацию новых пользователей на своей платформе генеративного ИИ-чата из-за «масштабных злонамеренных атак».

Этот новый открытый программный продукт недавно был выпущен в общий доступ, что вызвало значительный отклик в технологической индустрии и привело к дестабилизации рынков США. Реклама

Платформа всего за короткое время заняла первое место в американском магазине приложений, сместив ChatGPT как самое популярное бесплатное приложение. Сообщается, что разработка DeepSeek обошлась всего в 5,6 миллиона долларов.

Остановка регистрации

Рост популярности привел к нежелательному вниманию, и DeepSeek не раскрыл подробностей о нападении. Однако, учитывая пораженные системы, это, вероятно, распределенная атака отказа в обслуживании (DDoS) на API и веб-сервисы платформы.

Страница состояния DeepSeek сообщает: «Из-за масштабных злонамеренных атак на услуги DeepSeek мы временно ограничиваем регистрацию для обеспечения продолжения работы. Существующие пользователи могут входить как обычно. Спасибо за ваше понимание и поддержку».

Хотя регистрация для новых пользователей временно недоступна, сервис можно использовать через авторизацию с помощью аккаунта Google. В этом случае DeepSeek будет получать адрес электронной почты пользователя, предпочитаемый язык и изображение профиля.

Несмотря на многочисленные санкции, введенные администрацией Байдена для ограничения доступа Китая к новейшим полупроводникам, первоначальные тесты показывают, что модель DeepSeek превосходит американские аналоги, хотя и была разработана за гораздо меньшие средства.

Выпуск в открытый доступ означает, что эту модель может скачать и использовать любой разработчик ИИ, что значительно встряхивает рынок ИИ в США и вызывает массовую распродажу акций американских технологических компаний. Вопрос, как США будут реагировать на эту новую конкуренцию в гонке вооружений в области ИИ — инновациями или ужесточением санкций, — пока остается открытым.

Источник: TechRadar