Что такое DeepSeek? Всё о новом конкуренте ChatGPT, стремительно захватившем App Store

DeepSeek: Китайская альтернатива ChatGPT

Несмотря на несколько лет разработки, DeepSeek ворвался на рынок искусственного интеллекта, став особенно популярным после выхода модели R1. Это произошло 20 января, когда она произвела фурор в мире AI благодаря своей производительности, сравнимой с ChatGPT, но абсолютно бесплатно для пользователей. В результате приложение DeepSeek занимает сейчас первое место в App Store для iPhone, что подчеркивает его мгновенную популярность.

Китайский стартап DeepSeek

DeepSeek — это китайский стартап, специализирующийся на разработке новейших моделей языкового программирования LLM, названных DeepSeek-V3 и DeepSeek-R1. Эти модели способны конкурировать с ChatGPT и представлены на рынке за небольшую цену за API-подключения. Благодаря использованию уникальных технологий, DeepSeek обрабатывает запросы с использованием минимальных вычислительных ресурсов. Реклама

Безопасность данных

Некоторые эксперты по безопасности выражают опасения по поводу конфиденциальности данных при использовании DeepSeek из-за его китайских корней. Учитывая недавние правовые споры вокруг TikTok, есть опасения, что собранные данные могут быть переданы государству.

DeepSeek уже подвергся «злонамеренным атакам», что привело к временным перебоям в работе сервиса и ограничению приема новых пользователей.

Что такое DeepSeek?

Компания DeepSeek была основана в мае Liang Wenfeng, влиятельным участником хедж-фондов и AI индустрии. Первый продукт компании, DeepSeek Coder, появился в ноябре. Затем в мае прошел выпуск модели DeepSeek-V2.

В настоящее время компания предлагает две модели: DeepSeek-V3, которая универсальна, и DeepSeek-R1, специализированную на логических задачах. Разработка моделей происходит через инновационный процесс обучения, который основывается на пробах, ошибках и обратной связи, что способствует быстрому самообучению моделей.

Бесплатное использование и коммерческие возможности

DeepSeek предлагается бесплатно в формате чат-бота, хотя для профессионального использования API за доступ придётся платить. Открытый доступ к DeepSeek предоставляет его пользователям полноценные языковые модели для непосредственного общения с ботом.

Различия между DeepSeek и ChatGPT

DeepSeek ощущается как более базовый инструмент по сравнению с ChatGPT за счет отсутствия функций, таких как генерация изображений и видео. Однако ключевым преимуществом DeepSeek является его бесплатность для конечных пользователей.

Различия в поисковых возможностях

Поиск через чат-бот предоставляет возможность поиска информации в сети, пользуясь текстовыми запросами, как если бы это был разговор с человеком. DeepSeek имеет встроенную функцию поиска, аналогичную ChatGPT.

Как использовать DeepSeek-R1

Использование R1 для сложных логических задач позволяет получить более обоснованные ответы. В интерфейсе DeepSeek в закреплённом положении находится кнопка ‘DeepThink (R1)’, активировав которую, пользователь сможет воспользоваться всей мощью модели R1.

Источник: TechRadar