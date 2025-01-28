Что следует знать о выводах ЦРУ относительно лабораторного происхождения COVID-19

С момента появления COVID-19 его происхождение стало предметом споров среди политиков, специалистов по инфекционным заболеваниям и широкой общественности. В итоге выделились две основные гипотезы: вирус мог передаться от животных человеку на рынке в Ухани, где болезнь впервые проявилась, либо произошла утечка из китайской лаборатории, возможно, из Уханьского института вирусологии.

Правда до сих пор не выяснена. Однако 25 января 2025 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) сделало заявление, в котором утверждало, что вирус, вероятнее всего, из лаборатории, а не из природного резервуара, как летучая мышь или другое животное на рынке. Это заключение основано не на новых данных, а на повторном анализе существующей информации, и ЦРУ имеет «низкую уверенность» в своих выводах, указывая на неполноту данных. В связи с этим агентство продолжит оценивать любые доступные новые свидетельства или информацию из открытых источников, которые могут изменить его оценку. Реклама

Несмотря на осторожность в заявлениях, это известие прозвучало как гром среди ясного неба для Китая, который давно настаивал на непричастности лаборатории в Ухани. В ответ на новую оценку ЦРУ китайское правительство удвоило усилия по защите своей позиции. «Исследование происхождения — это научный вопрос, и любое суждение по нему должно основываться на подходе, учитывающем науку, и достигаться учеными. Крайне маловероятно, что пандемия возникла из-за утечки из лаборатории», — заявила на пресс-конференции представительница МИД Китая Мао Нин. «США нужно прекратить политизировать и использовать вопрос о происхождении пандемии в своих интересах, а также прекратить перекладывать ответственность на других».

Политический контекст

Буквально за день до заявления ЦРУ, недавно назначенный директор агентства Джон Рэтклифф сигнализировал о том, что будет представлена новая позиция относительно происхождения COVID-19. «Один из вопросов, о котором я много говорил, это вопрос об угрозе со стороны Китая по нескольким направлениям, и это связано с тем, почему погиб миллион американцев и почему Центральное разведывательное управление оставалось в стороне на протяжении пяти лет, не делая оценки о происхождении COVID-19», — сказал он в интервью Breitbart News. «Это одна из моих задач на первый день».

Такой конфронтационный подход к Китаю был характерен для Рэтклиффа, который служил директором национальной разведки во время первого срока президента Дональда Трампа. «Утечка из лаборатории — это единственная теория, поддерживаемая наукой, разведкой и здравым смыслом», — заявил он в 2023 году.

Новая позиция была достигнута в последние дни администрации Байдена, когда главой ЦРУ был Уильям Бернс, и была обнародована по приказу Рэтклиффа.

Острая дискуссия с самого начала

В начале пандемии, в 2021 году, Всемирная организация здравоохранения пришла к иному заключению. Китайскими эпидемиологами было проведено обширное исследование вероятного происхождения вируса COVID-19, и наибольшей вероятностью был признан природный перенос вируса от животного к человеку. Рассматривалась и возможность заражения через холодовую цепь поставок продуктов питания — когда вирус попадал в продукты, перевозимые в охлажденном виде. Однако версия с лабораторным инцидентом не нашла широкой поддержки. «Введение вируса через лабораторный инцидент было признано крайне маловероятным», — говорится в докладе.

Мao Нин, представительница МИД Китая, сослалась на это заключение на пресс-конференции 27 января, назвав его «авторитетным выводом, достигнутым экспертами совместной миссии ВОЗ-Китай на основе науки после посещения нагетивной лаборатории в Ухани и общения с исследователями».

Но точка в этом вопросе не была поставлена. Американские ученые и эксперты из других стран не принимали участие в этом исследовании, оно проводилось, когда пандемия еще бушевала, а многого о вирусе не было известно. В 2023 году Министерство энергетики США пришло к аналогичному выводу, что и новая оценка ЦРУ: пандемия вызвана утечкой из лаборатории, хотя и они могли сказать это только с «низкой уверенностью». В том же году бывший директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил вывод DOE, заявив в интервью Fox News: «ФБР уже давно считает, что источником пандемии, вероятнее всего, является возможный инцидент в лаборатории в Ухани».

Министерство иностранных дел Китая было вынуждено снова дать ответ. «Возвращаясь к теории утечки из лаборатории,» — сказала Мао Нин, — «США не удастся дискредитировать Китай, и вместо этого это только подорвет их собственную репутацию.»

Широкие разногласия

Проблема с позицией о утечке из лаборатории заключается в том, что США никогда не имели доступа к лаборатории в Ухани и не могли более пяти лет прийти к окончательному ответу. Сейчас, когда ЦРУ, наконец, пришло к выводу, не все ученые согласны с тем, что было обнародовано, считая, что его научная обоснованность недостаточна.

«У нас есть не менее полудюжины научных статей в ведущих научных журналах, таких как Cell и Science, которые убедительно демонстрируют, как вирус SARS-2 возник через зоонозный перенос,» — отметил доктор Питер Хоутез, декан Национальной школы тропической медицины в Бейлорском медицинском колледже, в электронном письме. «Я не видел ни одной научной публикации о утечке из лаборатории… ни серьезного научного объяснения, как это могло произойти, учитывая существующие научные данные. Поэтому я не понимаю, как ЦРУ пришло к своим выводам.»

Дискуссия имеет большее значение, чем просто академический интерес. Если вирус действительно перешел на человека на рынке в Ухани, то 7 миллионов смертей в мире показывают важность более строгого регулирования взаимодействия с экосистемой, таких как уличные продовольственные базары. Если же пандемия была результатом лабораторной деятельности, то Китаю, США и другим странам, занимавшимся биологическими экспериментами, необходимо срочно усилить контроль за безопасностью в их лабораториях.

Как утверждают ученые уже много лет, обе меры предосторожности необходимы, независимо от того, как произошел COVID-19.

Источник: Time