Что нужно знать об охране кабелей на дне Балтийского моря силами НАТО

На борту французского военного самолета над Балтийским морем

Французский военный самолет с мощной камерой ведет наблюдение за Балтийским морем. Камера приближает изображение грузового судна, и оператор может различить детали на носовой палубе, а также дым, поднимающийся из трубы.

Задача для НАТО

Дальний самолет Atlantique 2, выполняющий новую миссию для НАТО, фокусирует свое внимание на нескольких объектах. За более чем пять часов патрулирования его сенсоры охватили большую часть Балтики, от Германии на западе до Эстонии на северо-востоке, граничащей с Россией. Реклама

Присутствие самолета в небе и военные корабли на воде передают четкий сигнал: НАТО усиливает защиту от возможных попыток саботажа подводных энерго- и коммуникационных кабелей и трубопроводов в Балтийском регионе.

Защита инфраструктуры

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс сделает все возможное, чтобы противостоять угрозам и обеспечить безопасность подводной инфраструктуры, имеющей критическое значение для экономического благосостояния стран региона.

Что находится под Балтикой?

Электросети, коммуникационные кабели и газопроводы соединяют девять стран Балтийского региона. Примерами являются газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией, высоковольтный кабель между Швецией и Германией, а также телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией.

Важность кабелей

Подводные кабели и трубопроводы имеют ключевое значение для экономики, обогрева домов и связи людей. Более 97% мировых коммуникаций, включая финансовые операции, ежедневно проходят через них.

Причины тревоги

С октября 2023 года было повреждено 11 кабелей. Последнее повреждение произошло на волоконно-оптическом кабеле между Латвией и островом Готланд. Несмотря на то что повреждения кабелей не редкость, частота инцидентов в Балтике вызывает подозрения в их умышленном характере.

Возможные угрозы

Существуют опасения, что Россия может атаковать кабели как часть «гибридной войны» с целью дестабилизации стран, поддерживающих Украину. Прямых обвинений в адрес России не было, но говорят о саботаже, кибератаках и других угрозах подводной инфраструктуре.

Расследования и сомнения

Финская полиция подозревает, что танкер Eagle S нанёс вред нескольким кабелям. По словам западных разведчиков, повреждения, скорее всего, вызваны случайными факторами, такими как якоря плохо оснащённых судов.

Совет операторов кабелей

Европейская ассоциация подводных кабелей утверждает, что повреждения происходят каждые три дня, и главные причины — рыболовство и якоря судов. Недавний инцидент со шведским кабелем вызван судном, пострадавшим в плохую погоду.

Миссия НАТО «Балтийский дозор»

Альянс использует корабли и патрульные самолёты для усиленного наблюдения и сдерживания. На борту французского самолета экипаж следил за судами и фиксировал подозрительное поведение для предотвращения угроз.

Источник: Time