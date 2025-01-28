Чего ожидать инвесторам в криптовалюту

По мере того как рынки ожидают решения Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 29 января, криптоинвесторы оказываются на важном этапе. После первого в истории исполнительного приказа по криптовалютам от президента США Дональда Трампа и вчерашнего обвала цены на DeepSeek, внимание вновь сосредоточено на макроэкономике.

Ожидания рынка криптовалют перед FOMC

Криптоаналитик Byzantine General выделил диапазон консолидации для биткоина между $90,682 и $108,388. Он ожидает небольшой ценовой активности до встречи FOMC, предположив три возможных сценария реакции рынка после завершения заседаний ФРС: «Как я уже писал в своем треде, мы просто находимся в консолидации в диапазоне $90,682 – $108,388. Я не ожидаю значительных изменений до среды, и затем есть три сценария: неожиданный мягкий подход ФРС -> выход за пределы диапазона, нейтральный подход ФРС -> торговать в пределах диапазона дольше, жесткая позиция ФРС -> оставаться в пределах диапазона дольше». Реклама

Участники крипторынка часто интерпретируют мягкую позицию, сигнализирующую о снижении процентных ставок или длительной паузе, как позитивную для рискованных активов, таких как биткоин и другие криптовалюты. Сюрприз в сторону мягкой политики может стать катализатором для выхода из текущего торгового диапазона. Нейтральный или жесткий взгляд, наоборот, может означать продолжение движения цен в боковом направлении.

В своем анализе крупнейший банк ING изложил более широкий макроэкономический контекст, который может повлиять на решение ФРС и прогнозы на 2025 год. По мнению ING, Федеральная резервная система нацелена на длительную паузу. После сокращения ставки на 100 базисных пунктов ФРС сигнализировала о необходимости доказательств экономической слабости и более сдержанной инфляции для обоснования дальнейшего ослабления политики. Низкие налоги и легкое регулирование, предложенные президентом Трампом, должны позитивно сказаться на росте, в то время как ограничения на иммиграцию и торговые пошлины могут повысить риск роста цен, предполагая долгий период ожидания следующего снижения ставки.

Декабрьское заседание FOMC привело к снижению ставки на 25 базисных пунктов, но последующие комментарии указали на более медленный и постепенный путь смягчения в 2025 году, который, возможно, составит всего 50 базисных пунктов. ING отмечает, что сильная экономическая динамика и устойчивые инфляционные давления снижают стимулы для быстрого снижения ставок. Банк также подчеркивает сохраняющуюся возможность того, что ФРС может занять более жесткую позицию, чем признала публично.

Экономисты ING отмечают, что участники рынка в основном не ожидают изменений политики 29 января, хотя ранее банк прогнозировал сокращение ставки в марте — событие, которое теперь кажется все менее вероятным. Однако ING все еще прогнозирует три снижения ставки в 2025 году, основываясь на постепенном охлаждении рынка труда и снижении давления на заработную плату.

На тему сокращения баланса (так называемой количественной жесткости, или QT) ING ожидает, что ФРС может завершить QT в 2025 году, если уровень избыточной ликвидности сократится до неудовлетворительных для Центробанка значений. Банк определяет $3 трлн резервов как критическую границу.

На валютных рынках ING предположил, что доллар может сохранить свою силу, если ФРС продолжит осторожно подходить к смягчению политики. Декабрьское заседание FOMC придало импульс росту доллара, и маловероятно, что информация с январского заседания будет воспринята более мягко.

С началом второго срока президентства Дональда Трампа вновь возникли вопросы о независимости ФРС. Исторически глава ФРС Джером Пауэлл отвергал предположения о политическом влиянии. На предстоящем заседании FOMC Пауэлл, вероятно, будет избегать вопросов об этой независимости и возможном влиянии Трампа.

Президент, однако, не скрывал своих взглядов на процентные ставки. На вопрос, ожидает ли он, что ФРС прислушается к его требованиям о снижении ставок, Трамп ответил: «Я бы сделал сильное заявление.» Спросили, ожидает ли он, что ФРС услышит его, он ответил: «Да.»

На момент написания статьи общая капитализация криптовалютного рынка составляла $3,45 трлн.

Источник: Bitcoinist