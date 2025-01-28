Что делать, если врач не обращает должного внимания на ваши симптомы?

Почему врачи иногда не воспринимают симптомы всерьез

Одна из многочисленных проблем, с которыми сталкиваются пациенты, состоит в том, что их жалобы не всегда принимаются всерьез. Возможно, самым раздражающим и, к сожалению, частым случаем является, когда симптомы, не связанные с психическим здоровьем, списываются на тревожность.

Стеф Фаулер может назвать множество болезней, которые изначально ей приписывали как тревожность или что-то надуманное: эндометриоз, инфекция желудка от H.pylori, бессонница и синдром активации тучных клеток. Ей назначали полное нейропсихиатрическое обследование, прежде чем врачи наконец-то диагностировали у нее постковидный синдром. «Это такая смесь эмоций», — говорит она. — «От облегчения, что кто-то признал истинность моих симптомов, до уверенности в себе. Чаще возникают также гнев и разочарование из-за осознания, что все могло быть по-другому». Реклама

Теперь, в 43 года, будучи терапевтом в Чикаго, Фаулер сосредоточила свою практику на помощи клиентам с хроническими и часто непонятыми заболеваниями, помогая им отстаивать свои права перед врачами, которые склонны списывать их симптомы на тревожность. «Удивительно, насколько часто это встречается», — отмечает она.

Что делать, если ваш врач игнорирует ваши симптомы

Возьмите с собой кого-то на прием к врачу

Полезно, когда кто-то идет с вами, особенно если вы нервничаете или у вас много симптомов для запоминания. Друг может помочь вспомнить детали, а также подтвердить ваши ощущения и добавить комментарии о том, что они наблюдали. Исследования показывают, что врачи иногда по-разному относятся к пациенткам и пациентам. Фаулер отмечает, что, если пациентка приходит с мужчиной, врачи иногда больше слушают.

Ведите учет симптомов

Существует множество приложений, таких как Bearable и Visible, которые позволяют отслеживать здоровье, записывая, например, изменения настроения и мигрени. Чем больше информации вы представите врачу, тем лучше. Вы также можете использовать ручку и блокнот, записывая свои симптомы, точное время их проявления, возможные причины и продолжительность. Это требует дополнительных сил и энергии, которые у вас могут быть ограничены, но это действительно помогает представить более ясную картину и увидеть динамику со временем.

Описывайте свои симптомы четко

Эффективное лечение начинается с четкой коммуникации. Прежде чем обратиться к врачу, уделите время подготовке описания ваших симптомов. Например, «У меня появляется одышка даже в спокойном состоянии» звучит более точно, чем «Иногда я чувствую беспокойство». Убедитесь, что вы упоминаете, где вы чувствуете боль, какие лекарства принимаете, есть ли сопутствующие симптомы и что может усугубить или облегчить их.

Поощряйте врачей к сотрудничеству

Идеально, если ваш лечащий врач практикует совместную помощь, когда, например, психиатр или социальный работник интегрированы в основное медицинское отделение. Это помогает избежать путаницы между физическими и психическими симптомами. Если совместное лечение недоступно, попросите врачей связаться друг с другом, чтобы они могли обмениваться информацией и не упускали важных диагнозов.

Задавайте конкретные вопросы

Вы можете помочь врачу почувствовать, что вы вместе работаете над решением проблемы. Предложите сделать дополнительные тесты, чтобы исключить возможные причины симптомов. Если ваш врач продолжает игнорировать ваши жалобы, спросите: «Если это не тревожность, то что это может быть и как вы это исключаете?»

Попросите задокументировать отказ от дополнительных тестов

Если вы считаете, что необходимы дополнительные исследования, а их не проводят, попросите задокументировать это в вашей карте. Это будет своего рода бумажный след, который может заставить врачей задуматься и пересмотреть свое решение.

Обратитесь к человеческой стороне врача

Фаулер предлагает задать такой вопрос: «Что бы вы сделали, если бы у вашего близкого человека были такие симптомы?» Это может побудить врача отнестись к ситуации с большим пониманием и вниманием. Ведь речь идет не просто о пациенте, которого он видит перед обедом, а о человеке, которому стоит уделить больше внимания.

Эти рекомендации помогут вам лучше разобраться в ситуации и обеспечат более внимательное отношение к вашим симптомам.

Источник: Time