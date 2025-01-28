Битва за чипы: Microsoft, Meta, Google и Nvidia сражаются за лидерство в области AI-процессоров

Подъем генеративного ИИ объясняется успехом компании Nvidia и ее передовых графических процессоров (GPUs). В условиях, когда спрос значительно превышает предложение, модель H100 стала не только крайне востребованной, но и очень дорогой, что позволило Nvidia впервые стать компанией с рыночной капитализацией в триллион долларов.

Эта ситуация побуждает клиентов, таких как Microsoft, Meta, OpenAI, Amazon и Google, разрабатывать собственные процессоры для ИИ. В то же время Nvidia вместе с другими производителями чипов, такими как AMD и Intel, участвуют в гонке вооружений, стремясь выпустить более совершенные, мощные и эффективные чипы для искусственного интеллекта. Реклама

С ростом спроса на услуги генеративного ИИ становится очевидно, что чипы становятся следующим значительным полем боя за лидерство в области ИИ.

Источник: TheVerge