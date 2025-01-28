Центры по контролю и профилактике заболеваний приказали сотрудникам немедленно прекратить любое сотрудничество с ВОЗ.

США — Представителям американских органов здравоохранения поручено немедленно прекратить взаимодействие с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В воскресенье вечером сотрудник Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Джон Нкенгасонг направил старшим руководителям агентства служебную записку, в которой указал, что все сотрудники, работающие с ВОЗ, должны немедленно прекратить сотрудничество и «дождаться дальнейших указаний». Реклама

Эксперты отмечают, что такой неожиданный ход застал их врасплох и может затормозить работу по расследованию и предотвращению вспышек вируса Марбург и оспы обезьян в Африке, а также устранению других глобальных угроз. Подобные меры принимаются на фоне распространения птичьего гриппа среди американского скота, за которым следят здравоохранительные учреждения.

Ассошиэйтед Пресс ознакомилось с копией служебной записки Нкенгасонга, в которой говорится, что прекращение работы относится ко всем сотрудникам CDC, взаимодействующим с ВОЗ через технические группы, координационные центры, консультативные советы, кооперативные соглашения или другими средствами связи — как лично, так и виртуально. Также указано, что сотрудникам CDC запрещено посещать офисы ВОЗ.

За прошедшую неделю президент Дональд Трамп издал указ об инициировании процесса выхода США из ВОЗ, однако это не вступает в силу немедленно. Выход из ВОЗ требует одобрения Конгресса, а также выполнения финансовых обязательств США в рамках текущего финансового года. Кроме того, Соединенные Штаты должны предоставить уведомление за год до выхода.

Администрация также распорядилась федеральным агентствам здравоохранения прекратить большую часть публичных коммуникаций как минимум до конца текущего месяца.

«Остановка коммуникаций и встреч с ВОЗ является серьезной проблемой», — заявил доктор Джеффри Клауснер, эксперт в области общественного здравоохранения из Университета Южной Калифорнии, сотрудничающий с ВОЗ в борьбе с инфекциями, передающимися половым путем.

«Люди ожидали постепенного выхода. Это действительно застало всех врасплох», — добавил Клауснер, узнавший об этом от сотрудника CDC.

«Общение с ВОЗ — это дорога с двусторонним движением», — отметил он, акцентируя внимание на том, что оба агентства извлекают пользу из обмена опытом. Сотрудничество позволяет США узнавать о новых тестах, методах лечения и возникающих вспышках, что может помочь защитить американцев как за рубежом, так и дома», — подчеркнул Клауснер.

CDC направляет почти 30 человек в ВОЗ и переводит значительные средства через кооперативные соглашения. Американское агентство также располагает одними из ведущих мировых экспертов в области инфекционных заболеваний и угроз общественному здоровью. Сотрудники обеих организаций находятся в ежедневном контакте по вопросам опасностей для здоровья и способов их предотвращения.

Приостановка сотрудничества — не единственный результат глобального воздействия указов Трампа в области здравоохранения. На прошлой неделе президент заморозил финансирование другой важной программы — PEPFAR, или План чрезвычайной помощи президента в борьбе со СПИДом.

Эта антивирусная программа, запущенная республиканским президентом Джорджем Бушем, спасла 25 миллионов жизней, в том числе 5,5 миллионов детей, и была заморожена администрацией Трампа в рамках остановки иностранной помощи как минимум на три месяца.

PEPFAR обеспечивает лекарственную терапию ВИЧ-инфекции для более чем 20 миллионов человек, и «прекращение его финансирования фактически означает остановку их лечения», — заявила в своем заявлении президент Международного общества СПИДа Беатрис Гринштайн. «Если это случится, люди начнут умирать, и ВИЧ вспыхнет снова».

Американский медицинский чиновник подтвердил, что CDC останавливает свою работу с ВОЗ. Лицо, которое не было уполномочено говорить о служебной записке, предоставило информацию на условиях анонимности.

Представитель ВОЗ перенаправил вопросы о выходе к американским чиновникам.

Представители Министерства здравоохранения и социальных служб США не ответили на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию. Также сотрудники CDC не ответили на запрос Ассошиэйтед Пресс по поводу разговора с Нкенгасонгом относительно служебной записки.

Источник: Time