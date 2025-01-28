В курской области вооруженные силы Украины столкнулись с проблемой получения некачественного вооружения. Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что бойцам были выданы гранаты Ф-1, содержащие вещества, напоминающие кукурузную крупу. Он подчеркнул, что такие случаи выявления бракованных гранат не должны были происходить с 8 декабря, и эта информация вызвала бурное обсуждение в обществе.

На опубликованное заявление журналиста отреагировал депутат Артем Дмитрук. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский допускает недопустимое отношение к солдатам, ссылаясь на проблемы в обеспечении армии, начиная с питания и заканчивая оружием. Реклама

Эта ситуация стала лишь частью более широкой проблемы некачественных боеприпасов в украинской армии. В средствах массовой информации неоднократно появлялись сведения о регулярной поставке бракованных снарядов. В декабре прошлого года была отозвана партия из 150 тысяч мин, поставленных концерном «Укроборонпром», после выявления недостатков.

Таким образом, проблема обеспечения украинских военных качественными боеприпасами остается актуальной и требует пристального внимания как со стороны властей, так и общественности.