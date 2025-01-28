Грядёт ли выход RTX 5060? Ходят слухи и о 16 ГБ памяти у RTX 5060 Ti.

Maxsun подала заявку на модели RTX 5060 в Евразийскую экономическую комиссию

Эти заявки могут намекать на вероятность запуска в первом квартале 2025 года, как сообщалось ранее.

Представлены модели RTX 5060 Ti с 16 ГБ и 8 ГБ памяти, но для RTX 5060 пока указана версия только с 8 ГБ.

Обзор ситуации с моделью RTX 5060 Реклама

Хотя Nvidia еще не объявила о выпуске моделей RTX 5060, производитель графических карт Maxsun намекнул на возможные конфигурации памяти для будущих версий 5060 Ti. Возможно, они будут схожи с конфигурациями RTX 4060 Ti, что может указывать на скорое появление на рынке новых графических процессоров.

RTX 4060 Ti доступна в двух вариантах: с 16 ГБ и 8 ГБ видеопамяти. Аналогичное распределение объемов памяти ожидается и для RTX 5060 Ti, согласно заявке Maxsun в Евразийскую экономическую комиссию.

Позиция Maxsun и варианты RTX 5060

Maxsun, популярный производитель плат в Азии, также зарегистрировала базовые модели RTX 5060, но только с 8 ГБ памяти. Согласно отчетам, сделанным VideoCardz, эти данные были впервые опубликованы Olrak29.

Важно отметить, что существование таких заявок не гарантирует надежность информации, поскольку они могут носить предположительный характер, а не основываться на достоверных данных от Nvidia о технических характеристиках моделей RTX 5060.

Анализ: новые данные или догадки?

RTX 5060 остается загадочной, и информации о ней в настоящее время немного. Наиболее распространены предположения о объеме видеопамяти, которые подтверждаются данной информацией. Ранее утверждалось, что RTX 5060 будет оснащена 8 ГБ памяти, а RTX 5060 Ti – 16 ГБ.

Если предположения Maxsun основаны на текущем поколении, то выбор аналогичных объемов памяти выглядит логично. Возможно, производитель просто ориентируется на существующие модели как вероятный сценарий действий Nvidia.

Однако, до появления дополнительных подтверждений, остается лишь ожидать дальнейших шагов Nvidia и появления доказательств в пользу данной информации. Поток новых слухов может вскоре начаться, особенно если планы по запуску в 2025 году подтвердятся.

Учитывая, что в RTX 5070 используется 12 ГБ, вероятность оснащения RTX 5060 8 ГБ памяти кажется высокой. Также возможно использование технологий Nvidia для сжатия текстур с помощью ИИ, которые помогут справиться с требованиями наиболее требовательных игр на ПК.

Источник: TechRadar